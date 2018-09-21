Глава Минэкономразвития поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые. Как передает РИА, министр сказал, что снижение роли доллара по разным направлениям – «это то, что активно происходит».

Ранее с предложением о дедолларизации валютных вкладов выступил глава государственного ВТБ-банка Андрей Костин. Впрочем, он предлагал это на случай, если Штаты запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. В Кремле утверждают, что подобные инициативы не прорабатываются.