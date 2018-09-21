Глава Минэкономразвития поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поддержал идею принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые. Как передает РИА, министр сказал, что снижение роли доллара по разным направлениям – «это то, что активно происходит».
Ранее с предложением о дедолларизации валютных вкладов выступил глава государственного ВТБ-банка Андрей Костин. Впрочем, он предлагал это на случай, если Штаты запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. В Кремле утверждают, что подобные инициативы не прорабатываются.
Комментарии80
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estamp 21 сентября 2018 | 19:28
Не совсем понятно. Фраза "снижение роли доллара по разным направлениям – «это то, что активно происходит» и есть поддержать принудительную конвертацию?
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:34
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
mobile_actor 21 сентября 2018 | 19:30
Как обычно , если у государства нет денег - поможет конфискация средств населения,
nemof 21 сентября 2018 | 19:32
Да что мелочится, сразу и рублевые вклады ПРИНУДИТЕЛЬНО перевести в облигации и пообещать погасить через ... цать лет. Благо опыт имеется. Моя покойная бабуля до конца своих дней все ходила и гасила эти гербовые бумажки , получая " три копейки" за отобранные много лет назад РЕАЛЬНЫЕ деньги.
tks 21 сентября 2018 | 19:33
Д.Е.Б.И.Л.Ы.
permsky_valenok 21 сентября 2018 | 19:37
tks: Полно, дорогой мой. Ваша фраза должна в первую очередь относиться к нашим уважаемым избирателям.
olfed 21 сентября 2018 | 19:36
а сажвть за валюту будут?
vise1 21 сентября 2018 | 19:36
Пипец .
2018 год экспроприация .
Несите ваши доллары в банки РФ .
:))
eduard53 21 сентября 2018 | 19:37
Ну и дебил (или подлец) этот кремлядский экономинистр!
Принудительная дедолларизация банковских вкладов россиян - это снижение не роли доллара, а нашей роли в собственной жизни ...
compare 21 сентября 2018 | 19:37
ну,если уж быть точным,то это не то,"что активно происходит",а активно пропагандируется и навязывается,впрочем,без особого успеха и энтузиазма держателей валютных резервов..иначе,чиновники не держали свои вклады и детей подалее от "активистов" такого разлива...
w49 21 сентября 2018 | 19:39
Кто от кого бежит:
Доллар от рубля или рубль от доллара?
Без коммент...
"Отнять и поделить"...
(П.П. Шариков)
lager23 21 сентября 2018 | 19:39
Это значит, что всё гораздо хуже, чем мы думаем...
Это говорит о панике среди кремлядей и попытке упростить вещи для оттягивания закономерного конца — банкротства режима Путена!
dft 21 сентября 2018 | 19:40
По курсу 60 копеек за доллар?