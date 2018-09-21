Правозащитник «Мемориала» считает, что закрытый процесс по делу Титиева связан с допросом участников фабрикации дела

Накануне Шалинский городской суд принял решение проводить в закрытом режиме рассмотрение дела главы чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Такое решение связано с тем, что начался допрос тех, кто участвовал в фабрикации данного дела. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.

«Вчера состоялось 12 заседание в закрытом режиме. Обвинение выставило больше 70 свидетелей, из которых подавляющая часть — это как раз полицейские Курчалоевского райотдела внутренних дел, которые в основном ничего не могли сказать по делу. А сейчас начались допросы тех, кто в этом активно участвовал в том или ином качестве. Очевидно, что допрос других свидетелей, в том числе и полицейских — это люди, которые активно участвовали в фабрикации «дела Оюба Титиева». Поскольку оно фабриковалось довольно «грязно» в смысле качества работы, то простой допрос в суде это легко вскрывал — как все это рисовалось на бумаге задним числом и из ничего», — рассказал он.

По словам А.Черкасова, прокурор так и не доказал, что сотрудники Курчалоевского РОВД относятся к тем, чьи данные защищены. «То есть они не относят к подразделениям, непосредственно занимающимся борьбой с терроризмом, а также с борьбой с организованной преступностью, не занимаются борьбой с коррупцией, и также к специальным подразделениям. Но при этом прокурор просит перевести допросы следующих свидетелей в закрытый режим, чтобы данные оперативных сотрудников не были разглашены», — отметил он.

9 января 2018 года. По версии следствия, О.Титиев приобрел наркотическое средство, которое было обнаружено во время осмотра его автомобиля. О.Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.