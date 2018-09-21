МКБ ограничил доступ к своему интернет-банку
Московский кредитный банк продолжает лихорадить. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе кредитной организации, сегодня МКБ ограничил доступ к своему интернет-банку. Последние три дня в банке наблюдались сложности, как там говорят, из-за технического сбоя. Накануне МКБ заявил, что будет выдавать вклады населению в штатном режиме, начиная с сегодняшнего дня, однако клиенты продолжают жаловаться на недоступность некоторых операций.
Основным акционером банка является концерн «Россиум» Романа Авдеева. Банк входит в десятку крупнейших и при является единственным в ней негосударственным кредитным учреждением.
Комментарии2
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mavviomi 21 сентября 2018 | 18:50
Первый пошел...
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 18:58
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