Московский кредитный банк продолжает лихорадить. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе кредитной организации, сегодня МКБ ограничил доступ к своему интернет-банку. Последние три дня в банке наблюдались сложности, как там говорят, из-за технического сбоя. Накануне МКБ заявил, что будет выдавать вклады населению в штатном режиме, начиная с сегодняшнего дня, однако клиенты продолжают жаловаться на недоступность некоторых операций.

Основным акционером банка является концерн «Россиум» Романа Авдеева. Банк входит в десятку крупнейших и при является единственным в ней негосударственным кредитным учреждением.