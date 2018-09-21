Сбербанк России повысил ставки по долларовым вкладам до 2% годовых

Ранее этот показатель составлял 1,35%. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в августе объем валютных депозитов Сбера сократился на ожиданиях санкций более чем на 1%.

Отток валютных средств с депозитов Сбербанка вряд ли серьезно повлияет на стабильность финансовых институтов России. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред портала «Банки.ру» Наталья Романова.

«Доля валютных вкладов последние много лет в общей структуре вкладов населения очень сильно падала. И на стабильность финансовых институтов такой отток вряд ли серьезно может как-то повлиять», — сказала Н.Романова.

Она добавила, что к изъятию валютных вкладов население побуждает совокупность факторов: девальвация рубля, перспектива ужесточения международнывх санкций в отношении России, а также заявления крупных банкиров, в том числе главы ВТБ Андрея Костина.

Н.Романова отметила, что снимают средства главным образом граждане с достатком выше среднего. «Валютные вклады не держат среднестатистические россияне. В большинстве своем у них либо вообще нет вкладов в банках, либо у них есть небольшие суммы в рублях», — пояснила она.