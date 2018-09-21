Сбербанк России повысил ставки по долларовым вкладам до 2% годовых
Ранее этот показатель составлял 1,35%. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в августе объем валютных депозитов Сбера сократился на ожиданиях санкций более чем на 1%.
Отток валютных средств с депозитов Сбербанка вряд ли серьезно повлияет на стабильность финансовых институтов России. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред портала «Банки.ру» Наталья Романова.
«Доля валютных вкладов последние много лет в общей структуре вкладов населения очень сильно падала. И на стабильность финансовых институтов такой отток вряд ли серьезно может как-то повлиять», — сказала Н.Романова.
Она добавила, что к изъятию валютных вкладов население побуждает совокупность факторов: девальвация рубля, перспектива ужесточения международнывх санкций в отношении России, а также заявления крупных банкиров, в том числе главы ВТБ Андрея Костина.
Н.Романова отметила, что снимают средства главным образом граждане с достатком выше среднего. «Валютные вклады не держат среднестатистические россияне. В большинстве своем у них либо вообще нет вкладов в банках, либо у них есть небольшие суммы в рублях», — пояснила она.
Комментарии12
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abuvgrobu 21 сентября 2018 | 18:36
"Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках"(с)
Держатели валютных счетов насторожились и взяли низкий старт! )))
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 18:58
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dunai10 21 сентября 2018 | 19:03
abuvgrobu: "Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках"(с) "
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НЕСТЫКОВКА. Силуанов, нечто подобное заявил на Восточном форуме 13 СЕНТЯБРЯ, а речь идёт о долларовых депозитах АВГУСТА.
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 19:18
dunai10: Да ну ? Речвь идёт о долларовых вкладах, а народ ещё не успел забыть, какие речи были перед дефолтом и тп.
oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:37
...диарею физкультурой не лечат...
yralez 21 сентября 2018 | 18:39
Рублевую бумагу надо бы выпускать помягше.
И во вторых---среднестатистические россияне оказались нищетой.
Куды же они свои 42-х тыщные зарплаты девают ?
Прожирают всё ?
democ 21 сентября 2018 | 18:45
yralez: Ну мы же все прекрасно понимаем, что для кого котлеты, а для кого - капуста, а в среднем все едят голубцы...
evgpekar 21 сентября 2018 | 19:39
yralez: высокие 42 тысячные зарплаты пропивают от радости, поскольку для "есть" нужны зубы, а пить моно и без зубов, что позволяет экономить на стоматологе...
plank1957 21 сентября 2018 | 18:47
Повысить ставки и платить по ним - разные вещи.
mavviomi 21 сентября 2018 | 18:53
Держать серьезную валюту в российских банках могут только идиоты...
spbdweller 21 сентября 2018 | 19:00
В большинстве своем у них либо вообще нет вкладов в банках, либо у них есть небольшие суммы в рублях»
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Нищеброды, но за Путина голосуют регулярно. Тупое стадо.
alexey65 21 сентября 2018 | 19:11
Заманивают валютных вкладчиков, а потом обменяют им проклятые доллары на полновесные рубли по 63 копейки.