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Эксклюзив Эха 18:31, 21 сентября 2018

Сбербанк России повысил ставки по долларовым вкладам до 2% годовых

Ранее этот показатель составлял 1,35%. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в августе объем валютных депозитов Сбера сократился на ожиданиях санкций более чем на 1%.

Отток валютных средств с депозитов Сбербанка вряд ли серьезно повлияет на стабильность финансовых институтов России. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред портала «Банки.ру» Наталья Романова.
«Доля валютных вкладов последние много лет в общей структуре вкладов населения очень сильно падала. И на стабильность финансовых институтов такой отток вряд ли серьезно может как-то повлиять», — сказала Н.Романова.
Она добавила, что к изъятию валютных вкладов население побуждает совокупность факторов: девальвация рубля, перспектива ужесточения международнывх санкций в отношении России, а также заявления крупных банкиров, в том числе главы ВТБ Андрея Костина.
Н.Романова отметила, что снимают средства главным образом граждане с достатком выше среднего. «Валютные вклады не держат среднестатистические россияне. В большинстве своем у них либо вообще нет вкладов в банках, либо у них есть небольшие суммы в рублях», — пояснила она.

Комментарии

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abuvgrobu 21 сентября 2018 | 18:36

"Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках"(с)
Держатели валютных счетов насторожились и взяли низкий старт! )))

yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 18:58

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

dunai10 21 сентября 2018 | 19:03

abuvgrobu: "Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках"(с) "
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НЕСТЫКОВКА. Силуанов, нечто подобное заявил на Восточном форуме 13 СЕНТЯБРЯ, а речь идёт о долларовых депозитах АВГУСТА.

abuvgrobu 21 сентября 2018 | 19:18

dunai10: Да ну ? Речвь идёт о долларовых вкладах, а народ ещё не успел забыть, какие речи были перед дефолтом и тп.

oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:37

...диарею физкультурой не лечат...

yralez 21 сентября 2018 | 18:39

Рублевую бумагу надо бы выпускать помягше.

И во вторых---среднестатистические россияне оказались нищетой.
Куды же они свои 42-х тыщные зарплаты девают ?
Прожирают всё ?

democ 21 сентября 2018 | 18:45

yralez: Ну мы же все прекрасно понимаем, что для кого котлеты, а для кого - капуста, а в среднем все едят голубцы...

evgpekar 21 сентября 2018 | 19:39

yralez: высокие 42 тысячные зарплаты пропивают от радости, поскольку для "есть" нужны зубы, а пить моно и без зубов, что позволяет экономить на стоматологе...

plank1957 21 сентября 2018 | 18:47

Повысить ставки и платить по ним - разные вещи.

mavviomi 21 сентября 2018 | 18:53

Держать серьезную валюту в российских банках могут только идиоты...

spbdweller 21 сентября 2018 | 19:00

В большинстве своем у них либо вообще нет вкладов в банках, либо у них есть небольшие суммы в рублях»
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Нищеброды, но за Путина голосуют регулярно. Тупое стадо.

alexey65 21 сентября 2018 | 19:11

Заманивают валютных вкладчиков, а потом обменяют им проклятые доллары на полновесные рубли по 63 копейки.

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