В Новокузнецке на химпредприятии «Роса-1» произошел залповый выброс химических веществ в атмосферу

Как передает Интерфакс, после этого за медицинской помощью обратились 20 человек с соседнего сталепрокатного производства. Троих пострадавших с симптомами отравления пришлось госпитализировать. Работа этого предприятия приостановлена.

«Роса-1» занимается переработкой и утилизацией смазочных материалов.