В Новокузнецке на химпредприятии «Роса-1» произошел залповый выброс химических веществ в атмосферу
Как передает Интерфакс, после этого за медицинской помощью обратились 20 человек с соседнего сталепрокатного производства. Троих пострадавших с симптомами отравления пришлось госпитализировать. Работа этого предприятия приостановлена.
«Роса-1» занимается переработкой и утилизацией смазочных материалов.
Комментарии8
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vasyakirin 21 сентября 2018 | 18:40
НПЗ не называют химпредприятием...
и от запаха масла ни кто не умер...
ensebeo 21 сентября 2018 | 19:35
vasyakirin: читаем методичку: НПЗ "Роса-1".
oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:40
...да отнимите уже дрель у какого рукожопого едроса, а то он вам насверлит дырок - "замучаетесь пыль глотать"(С)...
jetsam 21 сентября 2018 | 18:59
с каждым ЧП - новые термины.
"залповый выброс".... опа.
"эволюция баланса"...ж..опа.
"восстановленному верить"....
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:00
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
za_stalina 21 сентября 2018 | 19:17
yulyatsikynna: пароли явки
olexa30 21 сентября 2018 | 19:18
А не пролетали там израильские истребители часом ?
timber_head 21 сентября 2018 | 19:18
Ну, это не Крым... Никто и не заметит - дело житейское.