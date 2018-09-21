Сборная России сегодня может потерять шансы на продолжение борьбы на чемпионате мира по волейболу

Перед началом турнира сборная России была одним из, если не главным фаворитом чемпионата. Не далее как месяц наши победила в Лиге Наций, обыграв по пути всю элиту мужского волейбола – американцев, бразильцев, французов, однако в Италию приехала какая-то другая команда, хотя фамилии на майках остались теми же. Соперников ниже классом россияне побеждают довольно легко, но обе встречи с равными себе – США и Сербии они проиграли. Поскольку очки сохраняются и на втором этапе, сборная России оказалась в почти безнадежном положении. На втором этапе нужно выигрывать все три матча, причем желательно со счетом 3:1 или 3:0, но сделать это очень непросто. Сегодня Россия встречается с Голландией, которая на первом этапе одержала четыре победы, в частности над командами Бразилии и Франции. Итальянцы – хозяева чемпионата и они пока не проиграли никому, что тоже не говорит о слабости. В словах наших игроков чувствуется растерянность. Похоже, они и сами не понимают, что могло измениться в такой короткий срок. В сборной выросло потрясающее поколение, но сегодня оно в шаге крупного фиаско.

Матч между сборными России и Голландии начнется в 18.00. Трансляция на телеканале Матч ТВ.