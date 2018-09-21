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18:13, 21 сентября 2018

Великобритания и Евросоюз не нашли взаимопонимания по вопросу выхода Соединённого королевства из ЕС

Зарубежные издания называют это одной из самых сложных проблем в мировой политике сегодня.

Издания анализируют сегодняшнее заявление, которое сделала Тереза Мэй после того, как лидеры стран Евросоюза резко раскритиковали предложенный ей план Брекзита. Британский премьер сказала, что лидеры ЕС не привели ни одного аргумента о том, почему они выступают против плана и добавила, что лучше не будет никакой сделки с ЕС, чем плохая договорённость.

Газеты фокусируются на том, к чему приведет нынешняя дискуссия. Большая часть глав государств ЕС считают этот план заведомо нежизнеспособным. Как напоминает The New York Times, одной из основных проблем является ситуация на севере страны: неужели, пишет газета, — Мэй придется установить границу между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании и Республикой Ирландия, которая является членом ЕС. Отсутствие там таможни, как пишет CNN, — было одним из условий соглашения по Северной Ирландии, которое привело к прекращению вооруженного противостояния и терактов со стороны террористов Ирландской Республиканской Армии.

Главные критики идей Мэй -— Франция и Германия. Их не устраивает то, что из-за Брекзита будет нарушено правило 4-х свобод — в том числе единого рынка торговли и рабочей силы (то есть, рабочих мигрантов). В кулуарах, как пишет издание, лидеры стран называли сделку «неприемлемой ни с каких позиций». Французский президент Эммануэль Макрон пошёл дальше и, как пишет Associated Press, назвал политиков, выступавших за Брекзит, «лжецами», а всю эту историю — проблемой Великобритании, которая сама решила выйти из ЕС и сама должна должна разбираться со всем этим
Сама же британский премьер подчёркивает, что должна выполнить решение, принятое на референдуме. По её словам -— это было тяжёлое испытание, но она должна доказать, что решения народа, даже такие, исполняются. При этом, многие издания, к примеру, Deutsche Welle и The Independent оценивают происходящее как экзамен для самой Терезы Мэй, которая по их мнению в ближайшее время должна призвать к новым парламентским выборам. Между тем, The Guardian напоминает, что на следующей неделе должен пройти съезд Консервативной Партии, в ходе которого Мэй просто обязана выстоять перед нападками своих противников. Иначе, она может лишиться лидерства в партии и, соответственно, покинуть пост премьера.

Комментарии

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sam2018 21 сентября 2018 | 18:47

Это Путен дал под зад
-Так в Европе говорят !

yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:03

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

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