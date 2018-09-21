Бывший владелец нескольких банков Матвей Урин вышел на свободу из колонии после пересчета сроков

Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на несколько источников. Бизнесмен был осужден за мошенничество и избиение топ-менеджера «Газпрома».

Уголовное преследование Матвея Урина началось в 2010 году после дорожного конфликта. Бизнесмен и шесть его охранников ехали на двух машинах по Рублево-Успенскому шоссе и отказались уступить дорогу автомобилю BMW. Урин приказал своей охране проучить водителя – его избили битами и разгромили машину. Водителем BMW оказался гражданин Нидерландов Йоррит Фаассенн, он в прошлом был членом правления компании «Стройгазинвест», дочки «Газпрома». А также, по данным СМИ, голландец оказался близким другом одной из дочерей Владимира Путина, он тогда был премьер-министром. Впрочем, его пресс-секретарь эту информацию опроверг.

Между тем, задерживать Урина после инцидента выехали офицеры ФСО и лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев. За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества бизнесмена осудили на 3 года колонии, а чуть позже приговор пересмотрели, добавив еще полтора года. Вскоре после задержания Урина у подконтрольных ему банков начались проблемы, вплоть до отзыва лицензий ЦБ. Затем против бизнесмена завели второе уголовное дело – на этот раз о мошенничестве, ущерб от махинаций в его банках оценили почти в 16 миллиардов рублей. В итоге в 2015 году по совокупности приговоров бывший банкир получил 8,5 лет и отправился в Тамбовскую колонию.

В заключении Матвей Урин провел чуть менее восьми лет, почти 5 из которых – в СИЗО. Согласно принятой в июне поправке в Уголовный кодекс, один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.