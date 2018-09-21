«Агора»: Политическое насилие в России растет с каждым годом
Увеличение уровня политического насилия проходит незаметно, потому что россияне успели к нему привыкнуть. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Олег Кашин.
По данным правозащитной группы «Агора», самыми опасными регион7ами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 21 сентября 2018 | 18:37
Насилие опасная штука, может и развернуться на 180 градусов.
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:01
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk