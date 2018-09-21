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Эксклюзив Эха 18:24, 21 сентября 2018

«Агора»: Политическое насилие в России растет с каждым годом

Политическое насилие в России растет с каждым годом, отмечается в докладе международной правозащитной группы «Агора». Насилие против активистов в России стало нормой, сказал «Эху Москвы» автор доклада, аналитик «Агоры» Дмитрий Колбасин. При этом активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам, отмечает Дмитрий Колбасин.

Увеличение уровня политического насилия проходит незаметно, потому что россияне успели к нему привыкнуть. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Олег Кашин.

По данным правозащитной группы «Агора», самыми опасными регион7ами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Комментарии

2

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viktorova 21 сентября 2018 | 18:37

Насилие опасная штука, может и развернуться на 180 градусов.

yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:01

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