«Агора»: Политическое насилие в России растет с каждым годом

Политическое насилие в России растет с каждым годом, отмечается в докладе международной правозащитной группы «Агора». Насилие против активистов в России стало нормой, сказал «Эху Москвы» автор доклада, аналитик «Агоры» Дмитрий Колбасин. При этом активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам, отмечает Дмитрий Колбасин.

Увеличение уровня политического насилия проходит незаметно, потому что россияне успели к нему привыкнуть. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист Олег Кашин.

По данным правозащитной группы «Агора», самыми опасными регион7ами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.