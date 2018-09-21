В трех регионах РФ через несколько часов наступит день тишины перед вторым туром губернаторских выборов

В трех регионах Российской Федерации через несколько часов наступит день тишины перед вторым туром губернаторских выборов. Это Владимирская область, республика Хакассия и Хабаровский край. Кремль обещает «нулевую терпимость» к нарушениям во время голосования. Так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Впрочем, поступают сообщения о проблемах с наблюдением за выборами. В частности, в избиркомах Хакассии и Владимирской области отказались аккредитовать СМИ на второй тур выборов. В избиркоме сослались на норму закона, которую там трактовали так, будто бы к наблюдению допускаются только те СМИ, которые аккредитовались перед первым туром. Отказы получили как минимум 2 издания – «Молния» и 7х7. Это произошло из-за нечеткой формулировки в законе о выборах, — сказал «Эху Москвы» эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. По словам Василия Вайсенберга, те же проблемы существуют и с аккредитацией наблюдателей.

В интервью РБК председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что, по ее мнению, участникам второго тура выборов в Приморье не стоит выдвигаться на пост главы региона. Председатель ЦИКа считает, что оба кандидата себя дискредитировали и потеряли доверие избирателей.

Напомним, Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвиняли друг друга в фальсификации голосования. При этом кандидат от КПРФ не согласился с отменой результата выборов, заявив, что будет судиться.

Хакассия и Владимирская область в числе других регионов, где в это воскресенье пройдут выборы, ощутят на себе последствия ситуации в Приморье, где результаты выборов были отменены из-за фальсификаций. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказывал политолог Михаил Виноградов. Виноградов подчеркнул, что во многих регионах избиратели готовы голосовать за кандидатов от оппозиции.

Впрочем, судя по опросу ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» за последнюю неделю даже немного повысился – с 35 до 36,5%. Есть рост и у коммунистов – с 16 до 17%. Что касается одобрения деятельности главы государства, то сейчас он находится на уровне 64% и не меняется на протяжении последних трех месяцев, — отмечают во Всероссийском центре исследований общественного мнения.