Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью патриархата Филарета Алексею Венедиктову
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Алексею Венедиктову. Об этом сообщает телеканал Царьград, ссылаясь на источник в Госдуме. Судя по сообщению телеканала, Поклонскую заинтересовало высказывание Филарета о принадлежности Крыма.
О том, когда будет готов депутатский запрос, не сообщается.
Комментарии18
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demosua 21 сентября 2018 | 18:21
ну скоро кое кого заинтересуют и высказывания Поклонской о принадлежности Крыма....
igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:24
demosua: высказывания поклонской могут заинтересовать только психиатров и то на врядли! Тут уже клинический случай и психиатрия беспомощна!
demosua 21 сентября 2018 | 18:29
igorrrpadlowitchs: та нет, могут ещё некоторые органы заинтересовать...
demosua 21 сентября 2018 | 18:31
demosua: но не в нашем районе....
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:03
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igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:36
demosua: такой дурой у нормального мужчины ни один орган не заинтересуется!
marktretiy 21 сентября 2018 | 18:48
igorrrpadlowitchs: Не, у нормального мужчины тот самый главный орган никогда не размышляет на тему "дура-умная".
viktorova 21 сентября 2018 | 18:22
Мелко плавает...
По поводу высказываний Трампа, Меркель и мэй пусть запросы делает. Да и по поводу каждого украинца.
Надолго генпрокуратуру займёт. Им там все равно делать нехрен...
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 18:22
Красивая женщина, но дура дурой!
demosua 21 сентября 2018 | 18:27
seryj_wolk: на вкус и цвет..... По мне - так ведьма. Ведьма может быть красивой?
igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:38
seryj_wolk: 'красивая женщина' - будем считать, что это сарказм!
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 18:23
Полонская считает Крым российским , а Филарет, как и весь остальной мир, за исключением воровской власти РФ,считает Крым украинским, хотя временно оккупированным Россией!
born_to_rune 21 сентября 2018 | 18:30
Чем бы не тешилась.
greeg1 21 сентября 2018 | 18:49
Свинья везде грязь найдет.
vitfom 21 сентября 2018 | 18:50
Пусть добавит в запрос Трампа, Меркель и главного - Обаму. Они не сомневаются в принадлежности Крыма - прямо говорят крамолу.
doxerom 21 сентября 2018 | 19:00
Чем бы дитя не тешилось лишь бы .... не просило.
oneoretwo 21 сентября 2018 | 19:02
...мироточит себе потихонечку...
pravdatut 21 сентября 2018 | 19:14
Поклонную поймают и посадят к Савченко.