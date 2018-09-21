Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью патриархата Филарета Алексею Венедиктову

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Алексею Венедиктову. Об этом сообщает телеканал Царьград, ссылаясь на источник в Госдуме. Судя по сообщению телеканала, Поклонскую заинтересовало высказывание Филарета о принадлежности Крыма.

О том, когда будет готов депутатский запрос, не сообщается.