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18:12, 21 сентября 2018

Причиной крушения российского самолета-разведчика Ил-20, по версии израильских военных, стали действия сирийских ПВО

Иерусалим предоставил Москве материалы, касающиеся гибели воздушного судна.

Сирийская противовоздушная оборона действовала «безрассудно» и «непрофессионально» — об этом в Москве рассказала делегация израильских военных под руководством командующего ВВС. По данным официальных представителей Иерусалима, уже после того, как израильские истребители находились в воздушном пространстве своей страны и готовились к посадке, сирийская ПВО выпустила в небо еще два десятка ракет, одна из которых и сбила российский Ил-20. Кроме того военные оспорили утверждения Москвы о том, что самолет-разведчик был несвоевременно предупрежден об атаке и поэтому не успел уйти из-под огня. Израиль утверждают, что оповестил российский борт «значительно раньше, чем за одну минуту».

Ил-20 попал под обстрел сирийских ПВО в минувший понедельник. По версии Минобороны, это случилось в тоже время, как четыре израильских истребителя атаковали военные объекты в Латакии. F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем.

При атаке погибли 15 российских военных, находившихся на борту самолета-разведчика.

Комментарии

31

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djuga 21 сентября 2018 | 18:17

Как обтекаемо пишет официальная пресса - "Причиной крушения...".
Это не крушение. Это убийство. Пусть и непреднамеренное, по халатности.
И виновны в этом сирийцы и русские.

igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:19

djuga: бараны тупорылые с перепугу палили во все стороны- вот и рузультат! Никогда не имейте дел с дураками!

viktorova 21 сентября 2018 | 18:24

igorrrpadlowitchs: //бараны тупорылые с перепугу палили во все стороны//
Свадьба что-ли там у них была???

vasyakirin 21 сентября 2018 | 18:34

viktorova: Кадыров уязвлен?

yan18 21 сентября 2018 | 18:39

viktorova: Смешно читать как составлена "эта новость":
выпустили ЕШЁ два десятка ракет...
Эти бравые вояки ВООБЩЕ израильские самолеты не засекли, потому как бомбометание было из нейтральных вод в 100км от побережьяи еще в 22.00..
Выпустили бомбочки с крылышками и свалили домой фантомы все четыре...А когда в 22.30 бомбы до целей долетели(там все запрграмировано и привязано к местности с точностью до метра) и все началрсь взрывться-тогда и началась вакханалия с невидимым противником и запуск 20ти ракет во все стороны на бум-лазаря, пока через пол часа не сбили Ил20..
Израильтян уже почти час не было в зоне бомбометания...
Проблема МО России в том , шо они до сих пор бомбят фугасами и не допетрят , что ВВС Израиля могут бомбить за 100и более км от обьекта и им ненужно ни за кем прятаться, их и так нет на радарах ПВО Асада...
Вопрос -какие ракеты сбивали эти вояки-если они их даже не засекли -а только результат увидели и услышалм..
МО России и ВКС-это прошлый век и позор России...А парней жалко-и не факт, что это не повторится с таким отношением

bugatti 21 сентября 2018 | 18:42

yan18: не только сирийцы не засекли)) с-400 снова все проспал и поэтому Путин это усиленно скрывает, так как теперь с-400 никто не купит))

Хронометраж:

21:51 Залп подводных лодок по Латакии
21:53 Российская система ПВО в Хмеймиме и Тартусе начала противодействие
21:58 Первый залп С-400 из Хмеймима
22:06 Первый залп С-200 из Хомса по самолетам Израиля
22:10 Второй залп с подводных лодок
22:11 Ил-20M был поражен в районе Банияса

yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:04

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

vezdehod 21 сентября 2018 | 18:21

Вот был бит и "Боинг" в небе Донбасса - теже наводчики.

democ 21 сентября 2018 | 18:17

Кто - то про шахматы вчера высказывался... Вот вам шах и мат...

edyunia 21 сентября 2018 | 18:19

\\F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем.\\
Наверняка и жидобандеровцы прикрывались Боингом рейса MH17.

vasyakirin 21 сентября 2018 | 18:25

edyunia: К стати откуда жиды знали время вылета и полетное задание нашего разведчика?
Ведь что бы использовать прикрытие, о нем как минимум нужно знать.

edyunia 21 сентября 2018 | 18:28

vasyakirin: \\откуда жиды знали\\
Мировая закулиса всё знает, ведь это она дёргает за ниточки Пу&Со.

democ 21 сентября 2018 | 18:20

Особенно понравилось про запуск двух десятков ракет в "молоко". При этом "друзья" Путина наверняка кричали "аллах Акбар". Можно теперь их даже расстрелять, всё равно по корану они попадут в рай за убийство неправоверных...

beregov_net 21 сентября 2018 | 18:26

Москва так нагло наезжает на Израиль потому что расчёт ПВО скорее всего то же русские , а никакие не сирийцы

fleyta6 21 сентября 2018 | 19:23

beregov_net: Во всяком случае во времена войн, которые вел "борец за мир во всем мире, СССР", наведение ракет на самолеты США осуществляли советские инсирукторы6 сбивали и неплохо! Нынешние не чета тем, воюют за деньги, а не умеют!

avturbin 21 сентября 2018 | 18:27

Ну вот, евреи сами и признались в своей вине! Почему в то время, когда доблестные ПВО Сирии открыли огонь, подлых сионистов уже не было в воздушном пространстве Сирии, а? Специально ведь скрылись и подло спрятались на своих богомерзких аэродромах, тем самым подставив наш ИЛ! Надо выразить решительный протест израильской военщине!

shai13 21 сентября 2018 | 19:16

avturbin: Выражаю

oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:34

...что ТЕ, что ЭНТИ - друг друга стОят: все руки из жопы растут...
(...скажи мне кто твой друг...)

beobachter 21 сентября 2018 | 18:39

-Беримор,Что там за шум на болотах?
-Русские, Сэр, ругают Израиль за то, что сирийское ПВО сбило их Ил-20.
-А что там делал их Ил-20?
-Руководил сирийской ПВО....

ura_123 21 сентября 2018 | 18:42

beobachter: Стопудово)))

forward 21 сентября 2018 | 18:42

Это минобороны свое разгильдяйство Израилем прикрывает

tomorrow_never_knows 21 сентября 2018 | 18:47

Я не удивлюсь если старый самолет вообще сам упал. Сирийцы молчат, не могут ни да, ни нет сказать...

buzukin1905 21 сентября 2018 | 18:52

Эти шестиугольные могут говорить и блеять што угодно. Главное - што они виноваты. Точка. Тут все еще более очевидно, чем в случае Скрипалей, которых отравили англичайники из МИ-6. Так шта будут отвечать полной меркой! Куда они нахер денутся? Не стоило им применять к русским свои еврейские штучки - точно не стоило! Пожалеют...

chichanik 21 сентября 2018 | 19:31

buzukin1905: >>еврейские штучки
Это,в смысле - факты?

neyexo 21 сентября 2018 | 18:52

То, что не прикрылись, объяснил Кедми.
Он сказал, что сирийские ПВО никогда не были помехой

sab171 21 сентября 2018 | 19:07

ПВО Сирии выпустила два десятка ракет, раньше Конашенков сказал-бы все цели поражены, куда еще 19 попали?

vadimp 21 сентября 2018 | 19:12

"По версии Минобороны, это случилось в тоже время, как четыре израильских истребителя атаковали военные объекты в Латакии. F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем."

Мне вот интересно, не дай бог будет война с Россией, наши генералы также оправдываться будут - мол противник прикрылся нашими же самолетами? :)
Очень надеюсь, к тому случаю звездочек на погонах у них уже не будет.

foma55 21 сентября 2018 | 19:22

Сам Путин это признал,что так несвойственно ему?! Ох,если бы такое грызуны посмели?! Ох,если бы посмели?! А с евреями и турками приходиться только суровое лицо делать и пальчиком грозить! Вот если бы грызуны... Ах и почему не грызуны.....Какая жестокая несправедливость ,что не грызуны...?! Вот если бы это были грызуны......! Как же так?!

fleyta6 21 сентября 2018 | 19:26

Россияне в военной форме! Учитесь воевать у евреев, - который раз этот лозунг воплощался в программах переподготовки расчетов, ан нет, не усваивают!

gen_sko 21 сентября 2018 | 19:34

Ну да, не виноваты, не виноваты, всю жизнь не виноваты, но доигрались и на холокост, в конце концов, нарвались.

timwlad90 21 сентября 2018 | 19:40

Ну вообще то все действия израиля против сирии незаконны ,так как израиль признан страной окупантом на международном уровне.
И именно незаконные действия израиля и привело к трагедии с гибелью российскогобсамолета ил 20.
Израль полностью несет ответсвенность за гибель российского самолета .

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