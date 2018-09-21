Причиной крушения российского самолета-разведчика Ил-20, по версии израильских военных, стали действия сирийских ПВО
Иерусалим предоставил Москве материалы, касающиеся гибели воздушного судна.
Сирийская противовоздушная оборона действовала «безрассудно» и «непрофессионально» — об этом в Москве рассказала делегация израильских военных под руководством командующего ВВС. По данным официальных представителей Иерусалима, уже после того, как израильские истребители находились в воздушном пространстве своей страны и готовились к посадке, сирийская ПВО выпустила в небо еще два десятка ракет, одна из которых и сбила российский Ил-20. Кроме того военные оспорили утверждения Москвы о том, что самолет-разведчик был несвоевременно предупрежден об атаке и поэтому не успел уйти из-под огня. Израиль утверждают, что оповестил российский борт «значительно раньше, чем за одну минуту».
Ил-20 попал под обстрел сирийских ПВО в минувший понедельник. По версии Минобороны, это случилось в тоже время, как четыре израильских истребителя атаковали военные объекты в Латакии. F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем.
При атаке погибли 15 российских военных, находившихся на борту самолета-разведчика.
Комментарии31
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djuga 21 сентября 2018 | 18:17
Как обтекаемо пишет официальная пресса - "Причиной крушения...".
Это не крушение. Это убийство. Пусть и непреднамеренное, по халатности.
И виновны в этом сирийцы и русские.
igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:19
djuga: бараны тупорылые с перепугу палили во все стороны- вот и рузультат! Никогда не имейте дел с дураками!
viktorova 21 сентября 2018 | 18:24
igorrrpadlowitchs: //бараны тупорылые с перепугу палили во все стороны//
Свадьба что-ли там у них была???
vasyakirin 21 сентября 2018 | 18:34
viktorova: Кадыров уязвлен?
yan18 21 сентября 2018 | 18:39
viktorova: Смешно читать как составлена "эта новость":
выпустили ЕШЁ два десятка ракет...
Эти бравые вояки ВООБЩЕ израильские самолеты не засекли, потому как бомбометание было из нейтральных вод в 100км от побережьяи еще в 22.00..
Выпустили бомбочки с крылышками и свалили домой фантомы все четыре...А когда в 22.30 бомбы до целей долетели(там все запрграмировано и привязано к местности с точностью до метра) и все началрсь взрывться-тогда и началась вакханалия с невидимым противником и запуск 20ти ракет во все стороны на бум-лазаря, пока через пол часа не сбили Ил20..
Израильтян уже почти час не было в зоне бомбометания...
Проблема МО России в том , шо они до сих пор бомбят фугасами и не допетрят , что ВВС Израиля могут бомбить за 100и более км от обьекта и им ненужно ни за кем прятаться, их и так нет на радарах ПВО Асада...
Вопрос -какие ракеты сбивали эти вояки-если они их даже не засекли -а только результат увидели и услышалм..
МО России и ВКС-это прошлый век и позор России...А парней жалко-и не факт, что это не повторится с таким отношением
bugatti 21 сентября 2018 | 18:42
yan18: не только сирийцы не засекли)) с-400 снова все проспал и поэтому Путин это усиленно скрывает, так как теперь с-400 никто не купит))
Хронометраж:
21:51 Залп подводных лодок по Латакии
21:53 Российская система ПВО в Хмеймиме и Тартусе начала противодействие
21:58 Первый залп С-400 из Хмеймима
22:06 Первый залп С-200 из Хомса по самолетам Израиля
22:10 Второй залп с подводных лодок
22:11 Ил-20M был поражен в районе Банияса
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:04
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vezdehod 21 сентября 2018 | 18:21
Вот был бит и "Боинг" в небе Донбасса - теже наводчики.
democ 21 сентября 2018 | 18:17
Кто - то про шахматы вчера высказывался... Вот вам шах и мат...
edyunia 21 сентября 2018 | 18:19
\\F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем.\\
Наверняка и жидобандеровцы прикрывались Боингом рейса MH17.
vasyakirin 21 сентября 2018 | 18:25
edyunia: К стати откуда жиды знали время вылета и полетное задание нашего разведчика?
Ведь что бы использовать прикрытие, о нем как минимум нужно знать.
edyunia 21 сентября 2018 | 18:28
vasyakirin: \\откуда жиды знали\\
Мировая закулиса всё знает, ведь это она дёргает за ниточки Пу&Со.
democ 21 сентября 2018 | 18:20
Особенно понравилось про запуск двух десятков ракет в "молоко". При этом "друзья" Путина наверняка кричали "аллах Акбар". Можно теперь их даже расстрелять, всё равно по корану они попадут в рай за убийство неправоверных...
beregov_net 21 сентября 2018 | 18:26
Москва так нагло наезжает на Израиль потому что расчёт ПВО скорее всего то же русские , а никакие не сирийцы
fleyta6 21 сентября 2018 | 19:23
beregov_net: Во всяком случае во времена войн, которые вел "борец за мир во всем мире, СССР", наведение ракет на самолеты США осуществляли советские инсирукторы6 сбивали и неплохо! Нынешние не чета тем, воюют за деньги, а не умеют!
avturbin 21 сентября 2018 | 18:27
Ну вот, евреи сами и признались в своей вине! Почему в то время, когда доблестные ПВО Сирии открыли огонь, подлых сионистов уже не было в воздушном пространстве Сирии, а? Специально ведь скрылись и подло спрятались на своих богомерзких аэродромах, тем самым подставив наш ИЛ! Надо выразить решительный протест израильской военщине!
shai13 21 сентября 2018 | 19:16
avturbin: Выражаю
oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:34
...что ТЕ, что ЭНТИ - друг друга стОят: все руки из жопы растут...
(...скажи мне кто твой друг...)
beobachter 21 сентября 2018 | 18:39
-Беримор,Что там за шум на болотах?
-Русские, Сэр, ругают Израиль за то, что сирийское ПВО сбило их Ил-20.
-А что там делал их Ил-20?
-Руководил сирийской ПВО....
ura_123 21 сентября 2018 | 18:42
beobachter: Стопудово)))
forward 21 сентября 2018 | 18:42
Это минобороны свое разгильдяйство Израилем прикрывает
tomorrow_never_knows 21 сентября 2018 | 18:47
Я не удивлюсь если старый самолет вообще сам упал. Сирийцы молчат, не могут ни да, ни нет сказать...
buzukin1905 21 сентября 2018 | 18:52
Эти шестиугольные могут говорить и блеять што угодно. Главное - што они виноваты. Точка. Тут все еще более очевидно, чем в случае Скрипалей, которых отравили англичайники из МИ-6. Так шта будут отвечать полной меркой! Куда они нахер денутся? Не стоило им применять к русским свои еврейские штучки - точно не стоило! Пожалеют...
chichanik 21 сентября 2018 | 19:31
buzukin1905: >>еврейские штучки
Это,в смысле - факты?
neyexo 21 сентября 2018 | 18:52
То, что не прикрылись, объяснил Кедми.
Он сказал, что сирийские ПВО никогда не были помехой
sab171 21 сентября 2018 | 19:07
ПВО Сирии выпустила два десятка ракет, раньше Конашенков сказал-бы все цели поражены, куда еще 19 попали?
vadimp 21 сентября 2018 | 19:12
"По версии Минобороны, это случилось в тоже время, как четыре израильских истребителя атаковали военные объекты в Латакии. F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем."
Мне вот интересно, не дай бог будет война с Россией, наши генералы также оправдываться будут - мол противник прикрылся нашими же самолетами? :)
Очень надеюсь, к тому случаю звездочек на погонах у них уже не будет.
foma55 21 сентября 2018 | 19:22
Сам Путин это признал,что так несвойственно ему?! Ох,если бы такое грызуны посмели?! Ох,если бы посмели?! А с евреями и турками приходиться только суровое лицо делать и пальчиком грозить! Вот если бы грызуны... Ах и почему не грызуны.....Какая жестокая несправедливость ,что не грызуны...?! Вот если бы это были грызуны......! Как же так?!
fleyta6 21 сентября 2018 | 19:26
Россияне в военной форме! Учитесь воевать у евреев, - который раз этот лозунг воплощался в программах переподготовки расчетов, ан нет, не усваивают!
gen_sko 21 сентября 2018 | 19:34
Ну да, не виноваты, не виноваты, всю жизнь не виноваты, но доигрались и на холокост, в конце концов, нарвались.
timwlad90 21 сентября 2018 | 19:40
Ну вообще то все действия израиля против сирии незаконны ,так как израиль признан страной окупантом на международном уровне.
И именно незаконные действия израиля и привело к трагедии с гибелью российскогобсамолета ил 20.
Израль полностью несет ответсвенность за гибель российского самолета .