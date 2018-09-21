Причиной крушения российского самолета-разведчика Ил-20, по версии израильских военных, стали действия сирийских ПВО

Иерусалим предоставил Москве материалы, касающиеся гибели воздушного судна.

Сирийская противовоздушная оборона действовала «безрассудно» и «непрофессионально» — об этом в Москве рассказала делегация израильских военных под руководством командующего ВВС. По данным официальных представителей Иерусалима, уже после того, как израильские истребители находились в воздушном пространстве своей страны и готовились к посадке, сирийская ПВО выпустила в небо еще два десятка ракет, одна из которых и сбила российский Ил-20. Кроме того военные оспорили утверждения Москвы о том, что самолет-разведчик был несвоевременно предупрежден об атаке и поэтому не успел уйти из-под огня. Израиль утверждают, что оповестил российский борт «значительно раньше, чем за одну минуту».

Ил-20 попал под обстрел сирийских ПВО в минувший понедельник. По версии Минобороны, это случилось в тоже время, как четыре израильских истребителя атаковали военные объекты в Латакии. F-16 якобы «прикрылись» российским самолетом и подставили его под удар зенитных систем.

При атаке погибли 15 российских военных, находившихся на борту самолета-разведчика.