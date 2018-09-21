//Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях//

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое недружественное проявление. С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права, а потому их корректнее называть «односторонними ограничениями» или «рестрикциями».

Напомним, накануне США ввели новые санкции против России. Речь шла о персонах, которых считают причастными к вмешательству в американские выборы. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.

Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Санкции затронули и Китай, хотя также касаются России. Речь идет о китайской госкомпании и ее главы, которые были внесены в санкционный список за покупку у России военных самолетов и ракетных систем С400.

На военное сотрудничество с Россией санкции США не повлияют, сказал «Эху Москвы» руководитель Азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Введенные санкции стали еще одним сигналом общей стратегии США по сдерживанию увеличения его геополитического могущества Китая, отметил Александр Габуев.

Тем временем, то же агентство Bloomberg пишет, что из-за санкций США российские миллиардеры начинают делать то, к чему их так долго призывал президент Владимир Путин, то есть возвращают свои активы в Россию. Опасаясь введения новых санкций, бизнесмены активно переводят из-за рубежа свои средства, а также расширяют использование рубля. Например, акционеры НорНикеля Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович, которые еще несколько лет назад держали все свои депозиты в валюте, сейчас хранят более половины средств в рублях и эту сумму Bloomberg оценивает в эквивалент полутора миллиардов долларов.