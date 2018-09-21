Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое недружественное проявление. С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права, а потому их корректнее называть «односторонними ограничениями» или «рестрикциями».
Напомним, накануне США ввели новые санкции против России. Речь шла о персонах, которых считают причастными к вмешательству в американские выборы. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Санкции затронули и Китай, хотя также касаются России. Речь идет о китайской госкомпании и ее главы, которые были внесены в санкционный список за покупку у России военных самолетов и ракетных систем С400.
На военное сотрудничество с Россией санкции США не повлияют, сказал «Эху Москвы» руководитель Азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Введенные санкции стали еще одним сигналом общей стратегии США по сдерживанию увеличения его геополитического могущества Китая, отметил Александр Габуев.
Тем временем, то же агентство Bloomberg пишет, что из-за санкций США российские миллиардеры начинают делать то, к чему их так долго призывал президент Владимир Путин, то есть возвращают свои активы в Россию. Опасаясь введения новых санкций, бизнесмены активно переводят из-за рубежа свои средства, а также расширяют использование рубля. Например, акционеры НорНикеля Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович, которые еще несколько лет назад держали все свои депозиты в валюте, сейчас хранят более половины средств в рублях и эту сумму Bloomberg оценивает в эквивалент полутора миллиардов долларов.
Комментарии29
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edyunia 21 сентября 2018 | 18:13
\\Россия не будет придерживаться принципа взаимности\\
От чего-же, разбомбили Воронеж, но разве в РФии кончились города?
vezdehod 21 сентября 2018 | 18:19
Потому-что отвечать Нечем.
edyunia 21 сентября 2018 | 18:22
vezdehod: \\Потому-что отвечать Нечем.\\
Скорее всего так и есть, ведь воронежцы безответны.
tvitov66 21 сентября 2018 | 18:38
edyunia: как это ответить нечем? Мы еще не раз им дулю по телевизеру покажем - у киселево/соловьевской отрыжки не заржавеет полить "пиндосов" помоями особого качества
bugatti 21 сентября 2018 | 18:49
tvitov66: Ну да ,какая нах взаимность...если нечем ответить)))
yulyatsikynna 21 сентября 2018 | 19:04
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seryj_wolk 21 сентября 2018 | 18:20
edyunia: Считающая себя великой рфия исчерпала свои скромные возможности. Осталось только, говоря боксерским языком, оставаться прижатой к канатам ринга и получать удары до наступления нокаута.
tvitov66 21 сентября 2018 | 18:41
seryj_wolk: мы гордо встанем в "партер"(раком) к Китаю передом и сильно дадим газу через северный поток
bugbugbug 21 сентября 2018 | 19:10
>>Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях
А чего так? Надо срочно ввести санкции против американских оружейных компаний, запретить конгрессменам посещать россиюшку, а американским бизнесменам держать деньги в русских банках. Заодно и ватные патриоты порадуются. А то теперь совсем им бедным тоскливо, что великой рассеюшке и ответить нечем клятым пендосам.
viktorova 21 сентября 2018 | 18:15
//Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях//
Кремль до сих пор в иллюзиях, что может разговаривать на равных с США и Евросоюзом. Наивные донельзя.
huyt 21 сентября 2018 | 18:17
Ответить можно только одним, а именно отморозить себе уши назло всему миру.
idruker 21 сентября 2018 | 18:21
huyt: Знаешь если Россия отморозит себе уши и таки окочурится, то миазмы от разлагающейся туши пойдут по всему миру. Так что России действительно есть чем угрожать.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 18:18
Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях.
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Есть прекрасная басня Крылова по этому поводу.. Лисица и виноград.
sbk 21 сентября 2018 | 18:19
А была возможность? Соблюдения взаимности?
us101 21 сентября 2018 | 18:23
То есть мысль о том что можно перестать гадить всему миру и стать законопослушной нацией даже не промелькнула?
democ 21 сентября 2018 | 18:24
И опять Песков лжёт... Просто "ответки" закончились, а на новые денег нет.
sazykin 21 сентября 2018 | 18:24
нечем ответить. остается давить гусей бульдозерами
mamiluk 21 сентября 2018 | 18:25
Всё ясно: опция ответные "зеркальные контрсанкции"-теперь будут работать "по умолчанию"...
oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:28
...а что, воронежу уже полный гавняк ?...
democ 21 сентября 2018 | 18:31
Про олигархов, которые перевели часть долларовых активов в рублёвые... 50/50. С непредсказуемостью российской власти можно сохранить денежные активы только так. Доллар упал - рубль вырос, рубль упал - доллар вырос. Активы не уменьшились, но и не выросли. Так что не надо Пескову фантазировать на тему возврата денег в Россию, тем более что отток капитала из страны и не останавливался.
dilevski1973 21 сентября 2018 | 18:35
Было б чем, ответили. А Воронеж у нас один.
sergo13 21 сентября 2018 | 18:38
Нашли кому доверить ответ - Писькову))
надо было Медвкду поручить, он бы сказал каороче :ответных санций не будет - просто денех нет!
Ну и который раз бомбить Воронеж уже нет смысла - там уже пустыня)))
woodworld 21 сентября 2018 | 18:41
а чего?
spbdweller 21 сентября 2018 | 18:46
Cогласились, по Матвиенко, "стать мальчиками и девочками для битья"?
sasass 21 сентября 2018 | 18:46
Воронеж разбомблен , народ обездолен и напуган - все властные противсанкционные механизмы заклинены....
plank1957 21 сентября 2018 | 18:53
Это Кремль устами Пескова заикается о праве, когда на улицах городов дубасят школьников дубинками? Поскромнее надо быть, господа кремлежители.
xyteen 21 сентября 2018 | 18:59
Игра в одни ворота
vadimp 21 сентября 2018 | 19:06
"Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях"
"... не будет ..." :)
"Не может" - то будет правильно. Нечем. А то что есть, чаще напоминает "бомбежку воронежа".
samkos 21 сентября 2018 | 19:07
Наконец-то дошло.