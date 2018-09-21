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Эксклюзив Эха 18:00, 21 сентября 2018

Клиенты Сбербанка вывели с валютных счетов в августе более 1 миллиарда долларов

В организации объяснили ситуацию управляемой эволюцией баланса банка.

Сбербанк сильнее своих конкурентов пострадал от оттока валюты со счетов физлиц. Клиентов напугали санкции США, инициативы по запрету валютных операций уже обсуждаются в американском парламенте, и риск конвертации долларовых вкладов в рубли. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, изучив данные Центробанка и исследовательской компании Frank RG.

Объем валюты на депозитах Сбербанка упал в последний месяц августа до трехлетнего минимума. С начала года их объем сократился на 10 процентов. Всего же частные вкладчики забрали с валютных счетов всех российских банков сумму, эквивалентную полутора миллиардам долларов.

В самом Сбербанке не видят в этих данных повода для беспокойства. Там заявили, что отток или приток одного миллиарда долларов при общем размере валютной части около 100 миллиардов надо рассматривать как результат управляемой эволюции банка.

Обеспокоенность вкладчиков могла среди прочего быть вызвана словами главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые. ЦБ после этого заверил, что идея принудительной конвертации не рассматривается.

По словам руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не видит рисков относительно валютных вкладов населения, а ресурсов хватит, чтобы выполнить обязательства перед населением.

Это связано с паническими настроениями в связи с новым вводом санкций и курсом рубля, сказал «Эху Москвы» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Гарегин Тосунян добавил, что Центробанк ведет взвешенную политику и никаких валютных ограничений вводить не намерен.

Отток средств с валютных депозитов Сбербанка вряд ли вызван паникой простых людей, слабо знакомых с экономической ситуацией. Такое мнение «Эху Москвы» высказала главный редактор портала «Банки.ру» Наталья Романова. Проверить информацию об оттоке средств пока трудно, так как не вся отчетность сейчас есть в открытом доступе.

Отток денег с валютных депозитов прекратится, если государство будет вести правильную информационную политику, считает экономист Александр Абрамов. Александр Абрамов полагает, что риски обвала рубля из-за санкций все же сохранятся.

Комментарии

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huyt 21 сентября 2018 | 18:08

Вот так народ верит несменяемому солнцеликому. Голосуют "ногами", в выборы,банковскую систему не верят. А когда-то обещали достойные пенсии. Обманули людей в очередной раз.

igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:11

huyt: не стоит путать эволюцию с деградацией!

seryj_wolk 21 сентября 2018 | 18:14

igorrrpadlowitchs: Патриотишки рфии еей не доверяют. Как говорят белорусы по подобному поводу: Мы ужопужатые!

igorrrpadlowitchs 21 сентября 2018 | 18:48

seryj_wolk: белорусы по сравнению с россиянами уже научены по поводу валюты и очень уважительно к ней относятся. И не клюют на лоховские разводки а- ля лука , типа "никому не нужные зелённые бумажки" !

johio 21 сентября 2018 | 18:18

igorrrpadlowitchs: А я верю - Путин не обманет.

vvietham 21 сентября 2018 | 18:28

johio: А я верю - Путин не обманет.

а тут дело не веры, а времени отпусков

РФ копит рекордные ЗВР, в ближайший год они достигнут исторического максимума, поэтому рос. граждане так легко тратят миллиарды посещая иностранные курорты в августе

и уж расскажите наконец этим фейкометам, что Костин о конвертации вкладов рассуждал в сентябре, а деньги на отдых снимали в августе

или для овощей и так сойдет?

Ну тогда и ладно :)

(комментарий скрыт)

gru_shnik 21 сентября 2018 | 18:59

vvietham: урод пригожинский ,вот и приходи завтра когда накопишь...Словом БУДЕТ сыт не будешь)) Причем тут ЗВР России и деньги граждан.? .иди прими еще боярышника))

liquidsky__ 21 сентября 2018 | 18:47

huyt: Хорошо россияне отдыхают- на лярд с хорошим плюсом, за август. Кризис, экономика в клочьях, все дела..

gru_shnik 21 сентября 2018 | 19:05

liquidsky__: ебанат ,ты видимо нерусский и страдаешь галлюцинациями еще раз прочти статью..там сказано "Клиентов напугали санкции США"

)))

speculyant 21 сентября 2018 | 19:30

liquidsky__: Это вы иронично,надеюсь? Про "хорошо отдыхают"? Потому как экономика и правда в клочья...

fleyta6 21 сентября 2018 | 18:11

Наши люди в банковских вопросах правда слабы, но наебалово государства чуют всей сутью вечно обманываемого раба власти!

democ 21 сентября 2018 | 18:14

"... эволюция баланса..."

Самое главное - сказать витиевато. Даже Дарвин перевернулся в гробу.

mamiluk 21 сентября 2018 | 18:22

Паники по этому поводу в верхах не наблюдается-потому что в заложниках огромная страна-140 млн...можно доить бесконечно.

abuvgrobu 21 сентября 2018 | 18:23

"Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках"(с)
Держатели валютных счетов насторожились и взяли низкий старт! )))

dilevski1973 21 сентября 2018 | 18:31

Когда доллар дома, оно спокойней. А то всякие эти НаЕбулины...

neyexo 21 сентября 2018 | 18:48

dilevski1973:
не только доллар - рубль тоже дома надежнее. Вот банк киви на месяц заморозил у меня счет, в самый неподходящий момент

oneoretwo 21 сентября 2018 | 18:32

В организации объяснили ситуацию управляемой эволюцией баланса банка.
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...да, но "бактерии" никогда не ошибаются...
...просмотрели, писец уже давно пробежал...

jetsam 21 сентября 2018 | 18:36

надо же....
никогда даже представить не мог, что утекание
денег из моего кошелька называется "управляемой эволюцией баланса".

думал - это расходы и траты в графе "потери", а это управляемый баланс.
во как.
наверное, ил20 тоже был не сбит, а просто управляемо перешел эволюцию баланса.

чего только не бывает в рф.

speculyant 21 сентября 2018 | 19:37

jetsam: Про ил и вертолеты есть "совершил жесткую посадку"-значит рухнул. Про газ-"ХЛОПОК",блин! Значит рвануло. Про крушение поезда-"сошел с рельсов"... Про массовое мочилово между мигрантами-"конфликт на бытовой почве"... Ну и т.д. Так что управляемая эволюция баланса-это полный п-ц видимо.

(комментарий скрыт)

neyexo 21 сентября 2018 | 18:46

Есть такое банковский термин - матрац, или подушка, они сейчас более надежный инструмент для хранения, чем Сбербанк

sasass 21 сентября 2018 | 18:51

Раз процесс уже идет , то власть можно понять - остается только одно- столку сбить народ...

ivar1964 21 сентября 2018 | 19:00

Красиво звучит "эволюция баланса банка". Звучит красиво. А суть заставляет насторожиться. Если вовремя не поучаствовать в этой самой "эволюции", то можно не успеть забрать вклады.

monterado_ancona_marche 21 сентября 2018 | 19:14

Да какой это отток?
Люди в отпуск поехали, деньги сняли.
Или с карточек за рубежом расплачивались...

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nodardum 21 сентября 2018 | 19:40

Сбербанк в 1992-м меня наказал прилично. Был вклад на 3 автомобиля хватило бы слихвой, а вернул через 15 лет на три плохоньких велосипеда едва-едва набралось.

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