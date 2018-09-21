Клиенты Сбербанка вывели с валютных счетов в августе более 1 миллиарда долларов

В организации объяснили ситуацию управляемой эволюцией баланса банка.

Сбербанк сильнее своих конкурентов пострадал от оттока валюты со счетов физлиц. Клиентов напугали санкции США, инициативы по запрету валютных операций уже обсуждаются в американском парламенте, и риск конвертации долларовых вкладов в рубли. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, изучив данные Центробанка и исследовательской компании Frank RG.

Объем валюты на депозитах Сбербанка упал в последний месяц августа до трехлетнего минимума. С начала года их объем сократился на 10 процентов. Всего же частные вкладчики забрали с валютных счетов всех российских банков сумму, эквивалентную полутора миллиардам долларов.

В самом Сбербанке не видят в этих данных повода для беспокойства. Там заявили, что отток или приток одного миллиарда долларов при общем размере валютной части около 100 миллиардов надо рассматривать как результат управляемой эволюции банка.

Обеспокоенность вкладчиков могла среди прочего быть вызвана словами главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые. ЦБ после этого заверил, что идея принудительной конвертации не рассматривается.



По словам руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не видит рисков относительно валютных вкладов населения, а ресурсов хватит, чтобы выполнить обязательства перед населением.

Это связано с паническими настроениями в связи с новым вводом санкций и курсом рубля, сказал «Эху Москвы» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Гарегин Тосунян добавил, что Центробанк ведет взвешенную политику и никаких валютных ограничений вводить не намерен.

Отток средств с валютных депозитов Сбербанка вряд ли вызван паникой простых людей, слабо знакомых с экономической ситуацией. Такое мнение «Эху Москвы» высказала главный редактор портала «Банки.ру» Наталья Романова. Проверить информацию об оттоке средств пока трудно, так как не вся отчетность сейчас есть в открытом доступе.

Отток денег с валютных депозитов прекратится, если государство будет вести правильную информационную политику, считает экономист Александр Абрамов. Александр Абрамов полагает, что риски обвала рубля из-за санкций все же сохранятся.