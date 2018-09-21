Российские суды за последние 20 лет лишь один раз вынесли оправдательный приговор по статьям о шпионаже

Такие данные в своем докладе приводят адвокаты из «Команды 29». Они напоминают, что в 99-м году единственным, кто получил оправдательный приговор, стал эколог Александр Никитин. До 92-го года он руководил группой инспекций ядерной безопасности в Минобороны, а затем стал сотрудничать с международным экологическим объединением «Беллона».

Всего же, как установили юристы, по статьям о шпионаже и госизмене за это время проходили около 100 человек.