Российские суды за последние 20 лет лишь один раз вынесли оправдательный приговор по статьям о шпионаже
Такие данные в своем докладе приводят адвокаты из «Команды 29». Они напоминают, что в 99-м году единственным, кто получил оправдательный приговор, стал эколог Александр Никитин. До 92-го года он руководил группой инспекций ядерной безопасности в Минобороны, а затем стал сотрудничать с международным экологическим объединением «Беллона».
Всего же, как установили юристы, по статьям о шпионаже и госизмене за это время проходили около 100 человек.
Комментарии3
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huyt 21 сентября 2018 | 17:36
В СМИ сообщалось что доля оправдательных приговоров в России меньше 1 %, а именно 0,7%.. Это в целом, а не только по шпионажу. Такого не было даже в репрессивные сталинские годы.
danko1 21 сентября 2018 | 17:42
huyt: Сомневаюсь, что хотя бы 1 приговор был реальным и заслуженным.
Даже фальсифицировать нормаль но не могут, учитывая полный абсурд обвинений тех, кто даже доступа к секретным материалам не имел.
yralez 21 сентября 2018 | 17:38
На самом деле чекисты всего один раз отступили.
При чем тут суды ?