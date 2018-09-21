Гражданин Эстонии приговорен к году и восьми месяцам заключения по обвинению в шпионаже для ГРУ
Как пишут местные СМИ, 32-летнего Евгения Славина задержали 1 июля, все это время он находился под арестом. По версии следствия, Славин с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками российской разведки, в частности, он должен был сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.
Комментарии2
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seryj_wolk 21 сентября 2018 | 17:47
Больнее было бы лишить гражданства и отправить на истерическую родину. Шпионы там в цене. Живут почти, как при коммунизме. По способностям от них ничего не получишь за неимением таковых, а потребностей зато некуда девать.
novirusic 21 сентября 2018 | 17:49
Что те дурью маются, что эти. Идиотизм двусторонний.
А что поделать, работа у них такая.
Не будешь шпионов ловить, то что ты делаешь. А с другой стороны поле под будущий аэродом крайне важный объект для ГРУ.
Почти как Солберецкий собор. Хорошо хоть близко удалось агента нанять.