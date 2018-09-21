Гражданин Эстонии приговорен к году и восьми месяцам заключения по обвинению в шпионаже для ГРУ

Как пишут местные СМИ, 32-летнего Евгения Славина задержали 1 июля, все это время он находился под арестом. По версии следствия, Славин с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками российской разведки, в частности, он должен был сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.