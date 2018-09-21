В торговом павильоне в Донецке сегодня прогремел взрыв
Пострадала женщина. Она госпитализирована. По сведениям РИА, подозреваемый задержан. По предварительным данным, злоумышленник бросил в торговом зале гранату или взрывпакет.
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Пострадала женщина. Она госпитализирована. По сведениям РИА, подозреваемый задержан. По предварительным данным, злоумышленник бросил в торговом зале гранату или взрывпакет.
Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…
Комментарии7
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ss2020 21 сентября 2018 | 17:34
бросать гранаты в торговом зале нельзя!)))
bandera 21 сентября 2018 | 17:37
Русский мир он таков.
gvs 21 сентября 2018 | 17:37
На месте Захарченки может оказаться любой... ))))
testmeter 21 сентября 2018 | 17:41
Визитку Яроша уже нашли?
ura_123 21 сентября 2018 | 17:46
testmeter: Самого Яроша нашли!
ura_123 21 сентября 2018 | 17:44
Островок стабильности! Если бы только не нервные электрики)))
dilevski1973 21 сентября 2018 | 17:45
А там гранаты вёдрами продают. Меняют на водку.