В Нью-Йорке женщина напала с ножом на сотрудников и воспитанников детского сада

Как сообщает CBS New York, пострадали пять человек, в том числе трое детей. При нападении также пострадала сотрудница детского сада и отец одного из детей. В нападении подозревают 52-летнюю женщину, которая была сотрудницей детского сада. Полиция нашла ее в подвале здания. По предварительной информации, она сама поранила себя в руку. Ее взяли под стражу. Мотивы злоумышленницы выясняет полиция.