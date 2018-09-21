В Нью-Йорке женщина напала с ножом на сотрудников и воспитанников детского сада
Как сообщает CBS New York, пострадали пять человек, в том числе трое детей. При нападении также пострадала сотрудница детского сада и отец одного из детей. В нападении подозревают 52-летнюю женщину, которая была сотрудницей детского сада. Полиция нашла ее в подвале здания. По предварительной информации, она сама поранила себя в руку. Ее взяли под стражу. Мотивы злоумышленницы выясняет полиция.
Комментарии3
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ebyliberactov 21 сентября 2018 | 17:16
Каждодневная реальность жизни пиндосов, они никак не могут прожить дня чтобы не убить или изнасиловать кого-нибудь.
hastings 21 сентября 2018 | 17:36
ebyliberactov: токсичная атмосфера ненависти...
delovoy_podolsk 21 сентября 2018 | 17:35
Российские СМИ выковырнули случай из жизни психбольных Нью-Йорка и сделали из него Новость мирового значения. А если сделать тоже самое, но из Российской жизни психисторий? Пёстрая и забавная лента новостей получится. Кстати, рейтинг будет.