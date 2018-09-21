На здание юридического факультета СПбГУ вернули надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

На здание юридического факультета СПбГУ вернули историческую надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». При этом памятную табличку, которая висела рядом, украли неизвестные.

На здание юридического факультета СПбГУ, которое расположен на Васильевском острове, вернули памятную надпись времён блокады. Она гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». О восстановлении надписи сообщил депутат петербургского парламента Алексей Ковалев. Ранее народный избранник обращался к ректору университета и местной администрации. Дело в том, что летом, во время ремонта фасада, надпись, которая нанесена на жестяную табличку, убирали, а позже её украли неизвестные. Пропала со здания также и мемориальная доска «В память о героизме ленинградцев». Университет пытается найти похитителей, в связи с этим руководство вуза даже обратилось в правоохранительные органы.

Надпись, предупреждающая об опасности, появилась на фасаде здания во время блокады Ленинграда, в 1969 году её отреставрировали.