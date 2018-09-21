На здание юридического факультета СПбГУ вернули надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»
На здание юридического факультета СПбГУ вернули историческую надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». При этом памятную табличку, которая висела рядом, украли неизвестные.
На здание юридического факультета СПбГУ, которое расположен на Васильевском острове, вернули памятную надпись времён блокады. Она гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». О восстановлении надписи сообщил депутат петербургского парламента Алексей Ковалев. Ранее народный избранник обращался к ректору университета и местной администрации. Дело в том, что летом, во время ремонта фасада, надпись, которая нанесена на жестяную табличку, убирали, а позже её украли неизвестные. Пропала со здания также и мемориальная доска «В память о героизме ленинградцев». Университет пытается найти похитителей, в связи с этим руководство вуза даже обратилось в правоохранительные органы.
Надпись, предупреждающая об опасности, появилась на фасаде здания во время блокады Ленинграда, в 1969 году её отреставрировали.
Комментарии3
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post_v 21 сентября 2018 | 17:10
Учитывая фамилии выпусников юрфака, слова "при артобстреле" на табличке «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» кажутся лишними
danko1 21 сентября 2018 | 17:10
На стене этого университета должна быть табличка, что его выпускник опасен для России.
testmeter 21 сентября 2018 | 17:39
Аналогичные надписи в Воронеже встречаются на каждом шагу. Теперь решили расширить прогрессивный опыт на малую родину героя