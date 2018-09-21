Прокуратура в Перми составила административный протокол на директора гимназии №4
Он отстранил от занятий ученицу за розовый цвет волос. Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, отстранение детей от занятий не прописано ни в федеральных законах, ни в уставе учебного учреждения. Кроме того, руководство гимназии вообще не устанавливало требований к длине и цвету волос учащихся.
Комментарии2
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gvs 21 сентября 2018 | 17:06
Волосы не по ГОСТу ))))
democ 21 сентября 2018 | 17:17
Прокуратура отработала на все 120%. Она так шустро ещё работала бы в направлении многочисленных нарушений российского законодательства.