Прокуратура в  Перми составила административный протокол на директора гимназии №4

Он отстранил от занятий ученицу за розовый цвет волос. Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, отстранение детей от занятий не прописано ни в федеральных законах, ни в уставе учебного учреждения. Кроме того, руководство гимназии вообще не устанавливало требований к длине и цвету волос учащихся.