В Перми 64-летнего пенсионера и ветерана труда Игоря Трошева приговорили к году лишения свободы условно...

Его обвинили в культивировании в особом крупном размере кустов мака в собственном огороде. Сам персионер утверждает, что весной пенсионер заказал на участок самосвал земли для грядок и семена мака могли завезти вместе с почвой. В июле к нему на участок приехала полиция. Правоохранители насчитали на огороде 467 маковых кустов. Как передает радио «Говорит Москва», первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «тупыми» полицейских, возбудивших дело против пенсионера.