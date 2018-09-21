В Перми 64-летнего пенсионера и ветерана труда Игоря Трошева приговорили к году лишения свободы условно
Его обвинили в культивировании в особом крупном размере кустов мака в собственном огороде. Сам персионер утверждает, что весной пенсионер заказал на участок самосвал земли для грядок и семена мака могли завезти вместе с почвой. В июле к нему на участок приехала полиция. Правоохранители насчитали на огороде 467 маковых кустов. Как передает радио «Говорит Москва», первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «тупыми» полицейских, возбудивших дело против пенсионера.
Комментарии10
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gvs 21 сентября 2018 | 17:08
Теперь и депутата будут полоскать за оскорбление полиции )))
rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 17:24
В Перми 64-летнего пенсионера и ветерана труда Игоря Трошева приговорили к году лишения свободы условно...
Ветерана труда? "Эхо Москвы" похоже на партийного функционера советских времён, что показывают в сериале "Следствие вели...", которые покрывали всяких там партийных убийц, педофилов, извращенцев, передовиков социалистических соревнований... чтобы не очернять образ героя труда.
djuga 21 сентября 2018 | 17:27
gvs: Теперь и депутата будут полоскать за оскорбление полиции )))
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У нас заставь богу молиться,так лоб расшибут. И не себе, а другим, в производственном раже.
Надо посадить Юрия Антонова, автора песни "Маки" (заодно и теле-радиоредакции, выпускавших ее в эфир), за пропаганду наркотиков, а песню сжечь!:
На Федюнинских холмах тишина.
Над Малаховым курганом сны.
...
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 17:09
Мужик решил навариться а тут полицаи нагрянули. Любой нормальный чел без следствия поймёт, что дед приторговывал наркотой, но наши любители кольнутся увидели в нём жертву системы. Мало дали мразюке, нужно было окунуть по полной годков на 15 строгача.
alcatraz 21 сентября 2018 | 17:23
ebyliberactov: Хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Путин: Я настоящий либерал и придерживаюсь этих взглядов...
https://www.youtube.com/watch?v=HrVU6ekskRg
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Так кого ты там е......шь? А? Отвечай быстро, вонючая портянка?
evgeny_biolog 21 сентября 2018 | 17:15
Срок-то условный, кого бояться? Будет огородник в авторитете ....
hrenvam 21 сентября 2018 | 17:18
Пенсионеру надо внимательней присмотреться к соседям.
Стукачество - это скрепа...
hrenvam 21 сентября 2018 | 17:21
hrenvam: Вообще-то - мак маку рознь...
Большинство сортов в наших широтах не приносят вреда...
polikarpich 21 сентября 2018 | 17:42
hrenvam: Дикий мак, скорее всего. Раньше он сам рос, где хотел, пока огородники не стали шугаться таких вот "стражей порядка".
dilevski1973 21 сентября 2018 | 17:50
Но ведь полицаи пришли не просто так. Могли соседи семян посыпать, если участок кому то приглянулся. Как комнаты в 37 освобождали? Народ тот же...