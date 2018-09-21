По факту избиений заключенных в ярославских колониях №1 и №8 возбуждено шесть уголовных дел

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову. По ее словам, потерпевшими признаны пятеро заключенных, в том числе Евгений Макаров. Именно видео с избиением Макарова послужило поводом для тотальных проверок в ФСИН.