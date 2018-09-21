По факту избиений заключенных в ярославских колониях №1 и №8 возбуждено шесть уголовных дел
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову. По ее словам, потерпевшими признаны пятеро заключенных, в том числе Евгений Макаров. Именно видео с избиением Макарова послужило поводом для тотальных проверок в ФСИН.
Комментарии3
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evgeny_biolog 21 сентября 2018 | 17:12
Если бы в тюрьме относились к заключённым с соблюдением всех прав, это была бы не тюрьма, а профилакторий ...
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 17:19
Не доживёт пидар до конца срока, найдут труп пидара в канализации.
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 17:31
Призыв к убийству Хутина, а?