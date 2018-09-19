Наталья Поклонская, по некоторым данным, попросит проверить интервью украинского патриарха Филарета «Эху Москвы»
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Беседу вел Алексей Венедиктов.
О подготовке депутатского запроса в Генеральную прокуратуру сообщает со ссылкой на свои источники в Госдуме телеканал «Царьград». Какие именно утверждения возмутили парламентария, анонимный собеседник не указал. Впрочем, в новостной заметке на сайте издания приводится цитата из интервью предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Филарет называет оккупацию Крыма временным явлением и выражает уверенность, что через некоторое время полуостров вернется в состав Украины.
Авторы заметки подчеркивают, что главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ходе разговора подыгрывал своему собеседнику и не напомнил ему, что Крым был присоединен по итогам всенародного референдума.
Комментарий от депутата и ее помощников нашей радиостанции получить не удалось. Венедиктов, комментируя у себя в Telegram-канале новость про Поклонскую, написал: «наш лучший рекламный агент».
Комментарии17
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post_v 21 сентября 2018 | 17:02
Если бы Поклонская добавила "А ещё я туда ем", то это было бы совсем неудивительно
Но чего вы хотите от человека, окончившего филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории?
huyt 21 сентября 2018 | 17:11
post_v: Осень наступила, поди опять замироточило. Тут наверно поможет только хороший врач.
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 17:16
huyt: huyt: Весь мир утверждает ,что Крым был аннексирован и оккупирован Россией, но только такие как поклонская утверждают, что Крым был присоединён к России по многочисленным просьбам трудящихся !Выходит,мир сошел с ума??
tunis 21 сентября 2018 | 17:26
opiatnovyi63: многочисленные просьбы трудящихся не отменяют закона.
Никакого референдума не было, крымско-крысиное поголовье просто ограбило жителей материковой Украины на много сотен триллионов баксов. И обязательно все вернёт.
Если обитателей Крыма пустили пожить в Севастополе или армянске, это не значит, что теперь это все принадлежит им. Они квартиранты, причем за проживание они с 57 года ни копья не платили.
dilevski1973 21 сентября 2018 | 17:41
huyt: там, где х... прополоз, не поможет купорос.
hastings 21 сентября 2018 | 17:33
post_v: и после интервью патриарха УПЦ кто то еще будет говорить, что УПЦ вне политики?
dilevski1973 21 сентября 2018 | 17:39
post_v: заочно?
yralez 21 сентября 2018 | 17:10
Для полного прощения пусть поддержит ограбление стариков.
А то останется белое пятнышко на безупречной биографии патриота.
stalk25 21 сентября 2018 | 17:12
Не знаю,зачем дуре надо рекламировать это интервью?
meteor1908 21 сентября 2018 | 17:18
Поклонская слушает Эхо? Куда катится мир...
petervladov 21 сентября 2018 | 17:24
meteor1908: Поклонская слушает Эхо? Куда катится мир...
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Эхо набрасывает на вентилятор. Иначе нет смысла этой помойке. Рука руку моет. А вы хавайте смерды.
venq 21 сентября 2018 | 17:31
meteor1908: служки слушают. она только их доклады читает. :D
kunst54 21 сентября 2018 | 17:27
Cвятому Петру писать надо, а не в СК.
piterrr 21 сентября 2018 | 17:32
После "Матильды" эта шваль прокурорская поклонская сначала оседлала пенсионную реформу, теперь в дедушку Филарета вцепилась!...Эта мракобесная прокурятина пыжится постоянно напоминать о себе..
kunst54 21 сентября 2018 | 17:35
Для этой заразы других проблем в стране нет?
tunis 21 сентября 2018 | 17:36
Ой, да!!
Самое важное я забыла!!!
Русские ввели в Крым примерно сто тысяч так называемых вежливых зелёных человечков, без опознавательных знаков, вовсе не по случаю референдума, а по случаю, что хохлобендеровские дивизии с 1945 года на танках утюжили Крым, убивали всех за одно слово на русском, везде на всех площадях крымских городов стояли виселицы и там болтались ежедневно новые повешенные, всех русскоязычных выгнали из их домов, всех православных взорвали в храмах.
Вот так крымчане, в том числе нынешний депутат Госдумы РФ поклонская, обманули русских дураков на шестнадцать кулаков.
Теперь русским отменили пенсии и русских баб отправляют работать вместо гастарьайтеров. Им можно вообще не платить, а сэкономленные денежку отдать голодавшим 23 года на крайнем севере крымчанам
gudriksson 21 сентября 2018 | 17:47
в России не было референдума про присоединению Крыма.