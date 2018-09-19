Наталья Поклонская, по некоторым данным, попросит проверить интервью украинского патриарха Филарета «Эху Москвы»

Беседу вел Алексей Венедиктов.

О подготовке депутатского запроса в Генеральную прокуратуру сообщает со ссылкой на свои источники в Госдуме телеканал «Царьград». Какие именно утверждения возмутили парламентария, анонимный собеседник не указал. Впрочем, в новостной заметке на сайте издания приводится цитата из интервью предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Филарет называет оккупацию Крыма временным явлением и выражает уверенность, что через некоторое время полуостров вернется в состав Украины.

Авторы заметки подчеркивают, что главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ходе разговора подыгрывал своему собеседнику и не напомнил ему, что Крым был присоединен по итогам всенародного референдума.

Комментарий от депутата и ее помощников нашей радиостанции получить не удалось. Венедиктов, комментируя у себя в Telegram-канале новость про Поклонскую, написал: «наш лучший рекламный агент».