Телеканал Матч ТВ не стал переводить несколько фраз, сказанных ирландским бойцов смешанных единоборств Конором Макгрегором. Как передает «Радио Свобода», на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ирландец назвал Кадырова «безумным диктатором» и намекал на связи отца российского борца с главой Чечни.