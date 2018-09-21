Матч ТВ не стал переводить несколько фраз, сказанных ирландским бойцов смешанных единоборств Конором Макгрегором
Телеканал Матч ТВ не стал переводить несколько фраз, сказанных ирландским бойцов смешанных единоборств Конором Макгрегором. Как передает «Радио Свобода», на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ирландец назвал Кадырова «безумным диктатором» и намекал на связи отца российского борца с главой Чечни.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 21 сентября 2018 | 16:40
Наверно, он конкретизировал, О КАКИХ ИМЕННО СВЯЗЯХ идет речь... ))))
yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
kryimzdick 21 сентября 2018 | 16:53
Рашка позорище на весь мир
democ 21 сентября 2018 | 16:55
"Не стал переводить..."
Потому что было высказано на ирландском мате. Нормальным языком о происходящем в России всё труднее даже иностранцам говорить...
huyt 21 сентября 2018 | 17:28
democ: Без мата наверно ему было трудно выразить свою мысль.