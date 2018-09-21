В Британии начато расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм из РФ в эстонском отделении Danske Bank

В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм из России и других стран б. СССР в эстонском отделении датского Danske Bank. Сегодня британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что проверит, использовались ли в преступных схемах компании, зарегистрированные в Британии. По итогам внутреннего расследования Danske Bank, общая сумма подозрительных транзакций оценивается более чем в 230 миллиардов долларов.