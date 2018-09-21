В Британии начато расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм из РФ в эстонском отделении Danske Bank
В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм из России и других стран б. СССР в эстонском отделении датского Danske Bank. Сегодня британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что проверит, использовались ли в преступных схемах компании, зарегистрированные в Британии. По итогам внутреннего расследования Danske Bank, общая сумма подозрительных транзакций оценивается более чем в 230 миллиардов долларов.
Комментарии8
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gonduras_on_colima 21 сентября 2018 | 16:42
Кремлядей срочно в книгу рекордов Гиннеса - за самое крупное воровство в истории человечества.
yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
democ 21 сентября 2018 | 16:45
Теплее, теплее... Ещё теплее... Горячо... Горячо...
(из детской игры)
ivfn 21 сентября 2018 | 16:48
Об этой yulya_cikyna Рувинскому устал писать. Никакой реакции. СВОБОДА!!!!!!
polsan 21 сентября 2018 | 17:23
ivfn: они с сайта их удаляют регулярно, посмотрите у них же этих юль ники все разные
ivfn 21 сентября 2018 | 17:36
polsan: Меня другое интересует. Они что этот комп или что там не могут забанить? Вопрос. Что завтра будет?. Во вторых значок есть справа вверху. 12 +,
polsan 21 сентября 2018 | 16:56
использовались ли в преступных схемах компании, зарегистрированные в Британии.
важно же знать не только кто им помогал в Британии, но и то кому деньги принадлежат)))
protoukrop 21 сентября 2018 | 16:59
250 лярдов баксов только в одном датском банке. Сколько же российских сворованных у народа лярдов в море других банков по всеми миру? А сколько еще ворованных лярдов вложено по всеми миру в недвижимость, яхты, футбольные и баскетбольные клубы и проч. лабуду... Если все эти деньги вернуть в Россию, то можно будет никому не работать, а просто жить на проценты от этих денег.