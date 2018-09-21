Консультации России и США в рамках ВТО по пошлинам Вашингтона на импорт стали и алюминия не дали результата
Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, Россия намерена продолжить разбирательство. Процедура может в итоге занять несколько лет с учетом рассмотрения самого спора, потом апелляции и так далее, — пояснил Орешкин.
Комментарии3
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yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
democ 21 сентября 2018 | 16:47
- Что Данила - мастер, не выходит каменный цветок?
- Не-е, не выходит...
- Так на хрена его жрал?!
Твердолобый Орешкин и Ко.
wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 17:02
Ситуация в том, что США правы на 100%. Как известно компании Дерипаски получают льготные кредиты и помощь от государства, что позволяет держать цены на продукцию ниже среднемировых. Такая ситуация естественно создаёт для компании благоприятную конкурентную среду. По правилам ВТО это недопустимо.