Мосгорсуд ликвидировал организацию «СтопХам» по иску Минюста

Как передает ИФ, решение суда является основанием для исключения организации из Единого госреестра юрлиц. В Минюсте утверждают, что движение долго не отчитывалось о своей работе. Движение «СтопХам» было создано в 2010 года как один из проектов прокремлевского движения «Наши». Активисты заявляли, что борются с нарушениями правил дорожного движения и грубостью на дорогах. В частности, они размещали наклейки «Паркуюсь, где хочу» на неправильно припаркованных машинах, а также вступали в конфликты с водителями.