Мосгорсуд ликвидировал организацию «СтопХам» по иску Минюста
Как передает ИФ, решение суда является основанием для исключения организации из Единого госреестра юрлиц. В Минюсте утверждают, что движение долго не отчитывалось о своей работе. Движение «СтопХам» было создано в 2010 года как один из проектов прокремлевского движения «Наши». Активисты заявляли, что борются с нарушениями правил дорожного движения и грубостью на дорогах. В частности, они размещали наклейки «Паркуюсь, где хочу» на неправильно припаркованных машинах, а также вступали в конфликты с водителями.
Комментарии6
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yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:44
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
huyt 21 сентября 2018 | 17:33
yulya_cikyna: Хамы ,жулики и воры теперь видать в законе.И могут спать спокойно.
ivfn 21 сентября 2018 | 16:44
запретили ,не беда. Можно к Лелику идтить
gadbatat 21 сентября 2018 | 16:57
ivfn:
запретили "стопхам", но разрешили "кавказхам".
democ 21 сентября 2018 | 16:50
Теперь новая скрепа - волонтёрство. Те же "яйца". Только в морду не ударят, и ещё спасибо скажут.
krysodav2 21 сентября 2018 | 17:04
А как насчет СЕРБА, спим минюст!, или своих не cдаем?)