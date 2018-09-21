Правительство предложило увеличить расходы на прокремлевские молодежные лагеря «Таврида» и «Территория смыслов»
В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы прописано, что расходы на них вырастут на 103 млн руб. Как отмечает РБК, в правительстве рассматривают эти площадки как инструмент подготовки молодых кадров для партий и органов власти.
Комментарии10
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vladimirbelarus 21 сентября 2018 | 16:40
И здесь воры попиливают. Где ж вас нет?
protoukrop 21 сентября 2018 | 16:54
vladimirbelarus: Пенсионеров обобрали, теперь можно и пошиковать.
yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:41
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
gvs 21 сентября 2018 | 16:43
Называть прокремлевский лагерь "Территорией смыслов" - это все равно, что называть кладбище "Территорией жизни" ))))
kunst54 21 сентября 2018 | 16:48
У этой "территории смыслов" только один смысл - распил народных денег.
y3emen1 21 сентября 2018 | 16:48
всероссийская пилорама с непредсказуемой траекторией набирает сверхсветовую скорость
democ 21 сентября 2018 | 17:03
Да никакой не распил! И в советское время руководители выкупали лагерный сезон, куда отправляли своих отпрысков.
Знакомится. Это продолжение "славных" традиций, что смена была подготовлена, и с суконным рылом не пустить в калашный ряд. Когда наконец до всех дойдёт, что власть в России передаётся по наследству...
vilingrad 21 сентября 2018 | 17:06
Гитлерюгенд требует расходов. Смена!
not_old_teacher 21 сентября 2018 | 17:26
Дети вместо цветов!
Дети вместо выборов!
Дети вместо лагерей и территорий!!!
ОТДОХНИТЕ ОТ ПИРОВ!!!
ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ!!!!
ura_123 21 сентября 2018 | 17:48
Территория бессмыслицы)))