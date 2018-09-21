Правительство предложило увеличить расходы на прокремлевские молодежные лагеря «Таврида» и «Территория смыслов»

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы прописано, что расходы на них вырастут на 103 млн руб. Как отмечает РБК, в правительстве рассматривают эти площадки как инструмент подготовки молодых кадров для партий и органов власти.