Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и исследовательской компании Frank RG. Издание указывает, что с начала года объем средств на валютных счетах в Сбербанке сократился на 10%, что больше, чем в среднем по сектору.

Bloomberg объяснил отток средств опасениями вкладчиков, что против госбанков будут введены новые санкции. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке заверили, что контролируют ситуацию.

Отток валютных депозитов физлиц Сбербанка и других банков произошел не только на фоне повышенной волатильности рубля, но и «неудачных словесных интервенций, которые были допущены правительством и некоторыми крупными банкирами». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Александр Абрамов. «Все эти разговоры о том, что нужно переходить с доллара на рубль и другие валюты, нужно вообще принудительное обращение валютных вкладов в рублевые сильно повлияли на поведение населения», — сказал А.Абрамов. По его словам, изъятые вклады были обращены в наличную валюту. Он добавил, что отказ от подобной риторики способствует укреплению рубля, хотя из-за санкций риски для него остаются.