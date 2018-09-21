В течение августа россияне забрали с валютных депозитов в Сбербанке $1,2 млрд
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и исследовательской компании Frank RG. Издание указывает, что с начала года объем средств на валютных счетах в Сбербанке сократился на 10%, что больше, чем в среднем по сектору.
Bloomberg объяснил отток средств опасениями вкладчиков, что против госбанков будут введены новые санкции. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.
В самом Сбербанке заверили, что контролируют ситуацию.
Отток валютных депозитов физлиц Сбербанка и других банков произошел не только на фоне повышенной волатильности рубля, но и «неудачных словесных интервенций, которые были допущены правительством и некоторыми крупными банкирами». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Александр Абрамов. «Все эти разговоры о том, что нужно переходить с доллара на рубль и другие валюты, нужно вообще принудительное обращение валютных вкладов в рублевые сильно повлияли на поведение населения», — сказал А.Абрамов. По его словам, изъятые вклады были обращены в наличную валюту. Он добавил, что отказ от подобной риторики способствует укреплению рубля, хотя из-за санкций риски для него остаются.
Комментарии17
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tks 21 сентября 2018 | 16:37
Больше экспериментов над мордорашками, господа феодалы!!
osj99 21 сентября 2018 | 16:49
tks: воистину г. Костин - человек выдающегося ума и банкир от бога
vilingrad 21 сентября 2018 | 17:08
osj99: Уровень доверия к путинской власти за август вырос неимоверно:)
pro_hanov 21 сентября 2018 | 16:52
«изъятые вклады были обращены в наличную валюту»
А часть этой валюты была поменяна на рубли, чтобы свести концы с концами. Народ нищает.
wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 17:05
pro_hanov: Нищие валюту на счетах не держат, если им на жизнь не хватает, то откуда у них валюта. Снимает средний немногочисленный класс, 1,2 млрд.долларов для страны вроде бы пустяк, настораживает тенденция.
pro_hanov 21 сентября 2018 | 17:07
wojskowy: Среднему классу тоже бывает на жизнь не хватает. Заболел человек, например, и нужны деньги на лечение. Держать же сбережения в рублях - глупость.
kunst54 21 сентября 2018 | 16:39
"Неудачные словесные интервенции" в переводе на русский означает "безмозглые мудаки".
yulya_cikyna 21 сентября 2018 | 16:42
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ss2020 21 сентября 2018 | 16:47
неудачных словесных интервенций... а так всё время удачные..!??? словесная диарея у лилипутов всегда!)))
leninec30 21 сентября 2018 | 16:50
Это Костин виноват, болтает что деньги заберёт, а люди пуганые у нас.
ss2020 21 сентября 2018 | 16:50
жаль конечно у вовы-пукина синдром Шерешевского—Тернера!)
kryimzdick 21 сентября 2018 | 16:51
Не прячьте ваши денежки...
А че. Народ видит, как государство людей по асфальту размазывает и бьет дубинками по головам. Народ не дурак. Деньги любят тишину, покой и порядок, а не вот такой гондурас.
wokal 21 сентября 2018 | 16:56
Костин намекнул мы его услышали
dunai10 21 сентября 2018 | 17:04
wokal: leninec30: kunst54: osj99: НЕСТЫКОВКА . Костин заявление сделал 13 сентября, а речь идёт о снятии долларов с валютных депозитов за АВГУСТ месяц.
stanislav1975 21 сентября 2018 | 17:01
не хотят в рублях получать по курсу.
kazlevich1949 21 сентября 2018 | 17:13
Баба с воза - кобыле легче: только и сказал на это Герман Греф, потирая удовлетворённо руки...
gotirbit 21 сентября 2018 | 17:42
У Троцкого в May Life читал как "партия проводила большую работу, чтобы население забирала вклады в банках России". Браво, господа троцкисты!