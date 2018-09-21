Мэй: Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике
«Мы находимся в тупике, — сказала она. — На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений».
«Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса», — отметила Мэй.
Комментарии15
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mozhem_povtorit 21 сентября 2018 | 16:35
Мэй ломается как целка
kotbajune 21 сентября 2018 | 16:44
Мэй, надо бомбить Берлин!!!
gvs 21 сентября 2018 | 16:37
Рад бы в рай, да ЕС не пущает ))))
andreyoo 21 сентября 2018 | 16:37
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике
-- Ну пусть санкции введет. Это модно.
unprejudiced 21 сентября 2018 | 16:38
Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Британии Терезу Мэй, отказавшись пожать ей руку.
Об инциденте, имевшем место 20 сентября во время неформальной встречи лидеров стран ЕС в Зальцбурге, пишет Daily Express.
Издание сообщает обстоятельства произошедшего: Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним присоединилась Меркель.
Премьер Британии улыбнулась и подалась вперёд к Меркель, однако та проигнорировала её намерение обменяться рукопожатиями и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Я полагаю потому что на западе раскрыли ложь Мэй про скрипалей. Поэтому ей не остается ничего другого как публично признать англосакскую ложь и добровольно уйти в отставку всем правительством, передав власть в стране Кремлю.
igorkot____1 21 сентября 2018 | 16:43
unprejudiced: Кого там "оскорбила", чумандрин. Британские таблоиды напечатали, а росиянские тролли уж визжат от восторга.
idruker 21 сентября 2018 | 16:52
unprejudiced: "... Я полагаю потому что на западе раскрыли ложь Мэй про скрипалей" - ой, дур-а-а-ак!
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wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 16:47
Дело в том, что в Британии всё больше сторонников остаться в ЕС, не только среди властных структур, а и среди граждан. До них стало доходить, что принятое решение ошибочно, тем более что перевес голосов был ничтожно мал.
idruker 21 сентября 2018 | 16:55
wojskowy: при чем тут число сторонников в Великобритании? Переговоры об условиях выхода идут не между правительством Великобритании и ее гражданами, но между Великобританией и ЕС. Естествеенно ЕС хочет чтобы Великобритания вышла на ее условиях, в т.ч. чтобы ее ворота оставались открытыми для всякой швали, идущей из Африки и Б.Востока, а Великобритания на это несогласна.
neon999 21 сентября 2018 | 16:53
И что же там за "камни преткновения" ?
Если уж подняли тему - то давайте, объясните, журналисты, если вы пофессионалы.
Иначе это выглядит как радостное потирание ручек и смакование чужих трудностей - и уже неважно, в чем
именно они там заключаются.
wojskowy Марек Качоровски 21 сентября 2018 | 16:56
neon999: Так об этом пишут уже год все газеты: "Вопрос упирается в сумму выплат, которые должна сделать Англия при выходе из ЕС" Всё остальное решаемо.
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 16:55
Матке Дырэзе госпожа Муркуль не подала руки, а это значит, что матка Дырэза стала нерукопожатной изгоем. А презика Хухсраины Педруню Петушенко вообще посчитали за дебила (хотя по правде он и есть 100%-й дебил) и он обиделся на БэБиСсы как последний пидар (хотя в реальности он и есть пидар).
kazlevich1949 21 сентября 2018 | 17:04
Что англичанину puffin (тупик), то русскому буревестник...
pedro_juares 21 сентября 2018 | 17:11
типа говнореферендум проводить, отвергая "позицию другой стороны" - это норм. суверенное право, и будете вы тут нам указывать. а теперь будут, блин, ныть, что в ЕС не слышат голос дамбасса..