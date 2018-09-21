Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы пройдет завтра во многих городах страны

Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы пройдет завтра во многих городах России. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, заместитель председателя центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.

«Завтра 22 сентября по всей России мы проводим Всероссийские акции протеста против пенсионного повышения возраста. Ожидается участие более 100 тысяч человек. Мы будем требовать, чтобы правительство и президент наложили мораторий на эту пенсионную реформу», — сказал он.

В.Кашин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не способствует сохранению продолжительности жизни и увеличению пенсий.

«Мы считаем, что повышение пенсионного возраста это продолжение грабежа нашего населения. Убежден, что власть прислушивается, смотрит за протестом, и если он будет максимальным, этот закон может быть выброшен на валку истории. Мы все вместе можем этого добиться», — отметил он.

Сбор участников акции против пенсионной реформы в Москве состоится с 11.00 до 12.00 на проспекте Сахарова. Далее пройдет шествие колонны, и закончится большим митингом.