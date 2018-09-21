Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью патриархата Филарета Алексею Венедиктову
Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит депутатский запрос в генпрокуратуру по поводу интервью главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Алексею Венедиктову. Об этом сообщает телеканал Царьград, ссылаясь на источник в Госдуме. В своем интервью Филарет назвал Крым оккупированным и высказал предположение, что он рано или поздно вернется к Украине.
Комментарии15
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leriren 21 сентября 2018 | 16:12
А что уже Филарет в Киеве не может в интервью свое мнение высказать?
странная она какая-то
sagen 21 сентября 2018 | 16:17
leriren: Почему странная? Она видимо хочет узнать когда уже Крым вернется в состав Украины и она опять сможет занять прокурорское кресло?
kotbajune 21 сентября 2018 | 16:18
Венедиктова наказать - заставить носить оселедец три года!!!
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 16:12
Где только не видел Филарет: Поклонскую, ген. прокуратуру и остальную рфию!
irinakingsize1 21 сентября 2018 | 16:13
Она посадить штоле его хочет?
Вот как унять? Вроде и замуж вышла, а витамина Х (ИКС - кто не понял) все равно не хватает. Только Николай II. Только хардкор
ostapba 21 сентября 2018 | 16:13
Так вроде вышла замуж за иссконно русского мужа.
Чего ей теперь волноваться за Крым даже??
gordy 21 сентября 2018 | 16:13
Ей лишь бы повод?
osj99 21 сентября 2018 | 16:13
Ну а как иначе? Это типичный "диалог власти с оппозицией" по-патриотски. Вы нас покритикуйте, а мы на вас - донос в прокуратуру. Как высоцкий пел "он- крылом, а я - кайлом"
gvs 21 сентября 2018 | 16:14
Надеюсь, Идолопоклонская тоже вернется к Украине... Под конвоем и в браслетах... ))))
ed10075 21 сентября 2018 | 16:14
Дура...
Замужество никак не повлияло на ее рассудок. Может дажу усугубило состояние ее психического здоровья.
beregov_net 21 сентября 2018 | 16:14
Мадам с шилом в заднице . Кто нибудь ей напомнит наконец , что она депутат от Крыма и пусть как нибудь поучаствует в жизни полуострова
unprejudiced 21 сентября 2018 | 16:16
Правильно. ведь теперь высказывание раскольника филарета про Крым - уголовная статья за сепаратизм. Крым то российский на веки вечные!
orein51 21 сентября 2018 | 16:16
Поклонская... господи, помилуй...
virgenu 21 сентября 2018 | 16:17
Кто нибудь объяснит этой недоумке, что в России религия отделена от государства и Филарет есть частное лицо. У него может быть своё частное мнение, как и у меня в том, что Полонскую давно надо изгнать из Думы за пропаганду мракобесия. И частный совет: вышла замуж, роди ребёнка и займись домашними делами. Муж прокормит.
jacknichols 21 сентября 2018 | 16:17
"Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают?
Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!.."