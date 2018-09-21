Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка России миллиард 200 миллионов долларов

Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений. В сообщении агентства Bloomberg это связывают с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести новые американские санкции. В целом, объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года, — отмечает издание, — снизился на 10% и достиг трехлетнего минимума.

В середине сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что если США запретят российским госбанкам расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с депозитов после конвертации в другую валюту.

Зафиксированный отток связан с паническими настроениями из-за новых американских санкций и падением курса рубля. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«В августе был отток, он был связан с тем, что пошли словесные разговоры насчет того, что вдруг американские санкции приведут к тому, что банки особенно те, которые с участием государства, будут не выплачивать валюту, а конвертировать в рубли. Кто-то где-то сказал, а в результате люди, как всегда болезненно реагируя на какие-то новые риски, начали вынимать свои валютные сбережения. В том числе это было связано еще и с курсом рубля», — сказал он.

По словам Г.Тосуняна, Центробанк ведет взвешенную политику и никаких валютных ограничений вводить не намерен.

«Ситуация нормализовалась, и клиенты банков успокоились, потому что Центральный Банк озвучил, что никаких валютных ограничений вводить не намерен. Какими бы санкции не были, даже если будут иметь самую жесткую форму, то будут иметь в первую очередь направленность на единицы банков, имеющие государственное отношение. И в этом смысле даже в этом случае никаких ограничений применительно к физическим лицам банки и государство планировать не будут», — отметил он.