Израиль передал России все данные по делу о крушении Ил-20

Как утверждается, в них представлены доказательства того, что причиной гибели самолета стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Делегация израильских военных, которая прибыла в Москву для переговоров по инциденту, продемонстрировала российской стороне, «насколько безрассудно» вели огонь сирийские ПВО, заявил в ходе брифинга для иностранных журналистов высокопоставленный израильский военный представитель. По его словам, данные расследования свидетельствуют о том, что они действовали безответственно и непрофессионально в момент, когда израильских самолетов уже не было, и это привело к гибели российского Ил-20. Израиль также настаивает на том, что военные предупредили экипаж российского самолета о начале авианалета, при отражении которого был сбит Ил-20, значительно раньше, чем за одну минуту, как заявляют в Минобороны России. Таким образом у самолета оставалось время уйти из-под огня. Представитель вооруженных сил также сообщил, что Израиль готов принять российскую сторону и предоставить ей любую необходимую информацию по инциденту.

Напомним, что российский самолет Ил-20 был сбит огнем сирийской ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России обвинило в произошедшем Израиль. Там утверждают, что военные прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь