В эти минуты должно было начаться обращение Терезы Мэй, касающееся последних событий вокруг выхода Британии из ЕС

В эти минуты должно было начаться обращение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающееся последних событий вокруг выхода страны из Евросоюза. Ранее сообщалось, что переговоры по этому вопросу провалились. Однако ее выступление задерживается. Как передает агентство Reuters, это связано с техническими проблемами, в частности, в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит отключилось электричество.