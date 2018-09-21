В эти минуты должно было начаться обращение Терезы Мэй, касающееся последних событий вокруг выхода Британии из ЕС
В эти минуты должно было начаться обращение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающееся последних событий вокруг выхода страны из Евросоюза. Ранее сообщалось, что переговоры по этому вопросу провалились. Однако ее выступление задерживается. Как передает агентство Reuters, это связано с техническими проблемами, в частности, в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит отключилось электричество.
Комментарии4
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banyi4 21 сентября 2018 | 16:10
Ждёт выдра, а может, а вдруг опять новичок нарисуется )))
parasuk_ 21 сентября 2018 | 16:11
Пишут, что меркель, которая не побрезговала даже бывшей валютной проституткой, а ныне президентом литвы, терезке руки не подала. Это вроде как пинок обгадившейся английской болонке :)
gvs 21 сентября 2018 | 16:12
Отключили электричество и измазали все сортиры "Новичком" ))))
Большой Голубой Разедбрат не сидит сложа руки )))
buzukin1905 21 сентября 2018 | 16:20
Бугага :) Сдали лживую сучку в утиль! Вертят жопой, хотят отменить брексит. Хрена! Умерла так умерла! На помойку английских отравителей! На помойку английских лжецов!