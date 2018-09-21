Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск родственников жертв катастрофы самолета А321 над Синаем

С компании «Когалымавиа» будет взыскано 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Также суд назначил нескольким истцам ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца. Сумма исковых требований от 140 родственников погибших составляла более 100 миллиардов рублей.