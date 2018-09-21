В Эстонии Евгений Славин приговорен к году и восьми месяцам заключения по обвинению в шпионаже в пользу России
Как сообщает эстонская газета Postimees, Славин находился под арестом с 1 июля. По версии следствия, он участвовал в оперативной работе ГРУ и дал на это письменное согласие. Информацию он передавал по телефону и электронной почтой, а также во время встреч на территории России. Postimees уточняет, что одним из заданий Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.
Комментарии7
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yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
kondrat_vlad 21 сентября 2018 | 15:47
Еще один любитель шпилей, тоже ГРушник.
murad_manapov 21 сентября 2018 | 15:53
это что за сроки такие? ах да, это же не россия
polsan 21 сентября 2018 | 15:59
murad_manapov: маленькая страна, каждая жизнь на счету )
poluputing 21 сентября 2018 | 16:14
polsan: даже жизнь врага, заметьте. В рассее за то же дали бы 18 лет. А 1,8 это за съеденную соседскую курицу или лайк "не там где надо"
hodak47 21 сентября 2018 | 16:02
Героя россии ему и квартиру в элитке...
sardonyx 21 сентября 2018 | 16:06
Какая жестокость!