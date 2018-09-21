В Эстонии Евгений Славин приговорен к году и восьми месяцам заключения по обвинению в шпионаже в пользу России

Как сообщает эстонская газета Postimees, Славин находился под арестом с 1 июля. По версии следствия, он участвовал в оперативной работе ГРУ и дал на это письменное согласие. Информацию он передавал по телефону и электронной почтой, а также во время встреч на территории России. Postimees уточняет, что одним из заданий Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.