Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое недружественное проявление. С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права, а потому их корректнее называть «односторонними ограничениями» или «рестрикциями».
Комментарии32
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vasyakirin 21 сентября 2018 | 15:34
От Воронежа, хоть что то сохранится!
ostapba 21 сентября 2018 | 16:08
.......Кишка тонка – прост. насмешл. или презр. у кого-либо мало сил, способностей сделать что-либо. Выражение собственно русское: из представлений, что при поднятии тяжестей можно надорвать кишки.
.....
КИШКА ТОНКА у кого. Прост. Ирон. 1. Кому-либо не хватает сил, таланта, способностей, чтобы сделать что-либо. — Знаю уже о всех твоих художествах, — проговорил Иван Герасимович, расхаживая взад и вперёд по комнате. — Да, Филипп Иванович, кишка у тебя ещё тонка. Не годишься для настоящего дела (А. Степанов. Семья Звонарёвых) .
2. Нет, недостаточно необходимых средств, возможностей, чтобы приобрести или осуществить что-либо. — Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку или середняку-одиночке купить трактор слабо: кишка тонка! (Шолохов. Поднятая целина) .
......
Кишка тонка или слаба, или кишка не выдержит (·вульг. , ·пренебр. ) - не хватит сил, способностей. «Небось работать - кишка тонка! » Маяковский.
popov_m 21 сентября 2018 | 15:36
Надоело на Россиянах отыгрываться!
marek 21 сентября 2018 | 15:44
popov_m:
Нет, боеприпасы экономят.
svoi216 21 сентября 2018 | 15:36
Наконец то признали что отвечать не чем
sibbeast 21 сентября 2018 | 15:47
svoi216: Я думаю, что им немного жалко стало население РФ. И зарубежные санкции и санкции в ответ прямо или косвенно бьют в первую очередь по россиянам, вот они и решили немрого пожалеть, дать чуть очухаться :D
hodak47 21 сентября 2018 | 15:59
sibbeast: Кому это "им" стало жалко "население" Им жалко ротенбергов,сеченовых и т.д. ...
ugas 21 сентября 2018 | 16:01
sibbeast: sibbeast: Вот в их жалости я сильно сомневаюсь.
irdo 21 сентября 2018 | 16:03
svoi216:
Наконец то признали что отвечать не чем
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Воронеж разбомбили, импортзамещение ввели, медицину и образование "убили", пенсионный возраст повысили..
Чем еще рос.населению потрафить?
stas12006 21 сентября 2018 | 15:38
Россия не имеет возможности придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 16:03
stas12006: Имеют желание, да не имеют возможностей, так пусть выпьют за то, чтобы желания совпадали с возможностями. Больше им ничего не остается.
income 21 сентября 2018 | 15:39
Как можно не придерживаться принципа взаимности, если санкции - это уже принцип взаимности?
avp235 21 сентября 2018 | 15:45
income:
Вы правы, для России это не принцип взаимности, а повышение ставок в игре. Но пришел момент, когда ставки делать нечем и проигравший выходит из игры.
dyme179 21 сентября 2018 | 15:39
Про нормы международного права поподробнее, плииз.
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 15:40
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
babich174 21 сентября 2018 | 15:41
что, уже и бомбить нечего? Само вымирает?
rosfor 21 сентября 2018 | 15:41
Интересно, а на какой ответ способна Россия? Разве что вновь попугать каким-нибудь оружием.
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:43
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seryj_wolk 21 сентября 2018 | 16:07
yulyatsikyyna: Обратитесь с этим предложением к Путину с Песковым. Они это посчитают антисанкциями.
zhrv 21 сентября 2018 | 15:44
Неужели народ может вздохнуть свободно - не введут контрсанкций на сбор валежника и выращивание картошки?
peresvet73 21 сентября 2018 | 15:46
Вопрос-то в другом - как Россия будет выживать в условиях американских санкций?
irdo 21 сентября 2018 | 16:06
peresvet73:
Вопрос-то в другом - как Россия будет выживать в условиях американских санкций?
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С трудом.
Притом, советских, с их опытом выживания осталось мало.
А нынешние, путинские, еще не приучены.
Но привыкнут и научаться из лебеды и крапивы готовить первое, второе и третье.
aglow 21 сентября 2018 | 15:48
ответить просто нечем. только погавкать...
i_c_e 21 сентября 2018 | 15:50
То есть не будут арестовывать счета американских компаний в Сбербанке и запрещать въезд американских граждан на курорты Крыма. Добрые потому что.
borhudarov 21 сентября 2018 | 15:53
Это очень благородно. Иначе от США ни фига бы не осталось...
keg 21 сентября 2018 | 15:54
ответить то и не чем,кроме как опять "бомбить Воронеж"....
ladyirina 21 сентября 2018 | 15:54
Короче - сдаёмся на милость победителя. Давно-бы так! У дальновидного и умного руководителя иногда христианская покорность может стать большим преимуществом. Но с Путиным это вряд ли. У него что ни указ - всё против народа.
trans 21 сентября 2018 | 15:58
С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права
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Ну да, аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе соответствуют...
ugas 21 сентября 2018 | 15:59
Да как их ни называй, Песков, а конец все ближе и ближе, к сожалению всем , а не только нашему упоротому ворью!
olegp64 21 сентября 2018 | 16:01
Силёнок не хватает.
eduard1958 21 сентября 2018 | 16:10
Это неправильная позиция.Не понимаю,что мешает ответить обналевшим америкосам тем же: не кредитовать,не продавать им ничего,заморозить счета их олигархов,закрыть въезд в Россию.Да через месяц они взвоют и сдадутся.
apels 21 сентября 2018 | 16:16
Точнее - Россия не в состоянии осуществлять принцип взаимности в санкциях. Ибо экономики не соразмерны. Даже Китаю это весьма сложно :)