Израильские военные представили данные о том, что причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО
Израильские военные представили российским коллегам данные о том, что причиной гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля. По его словам, было запущено более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство своей страны. Он добавил, что предупреждение Москве об авианалете на объекты в Сирии поступило значительно раньше, чем за минуту до начала.
Комментарии39
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lyzv 21 сентября 2018 | 15:35
20 ракет на 4 истребителя = 5 ракет на одного. И не попали :-(
То есть попали но не в того...
vasyakirin 21 сентября 2018 | 15:40
lyzv: заявленная вероятность поражения у С-200 -99%, сколько российски самолетов сбито?
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:45
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
vvietham 21 сентября 2018 | 15:45
наивное оправдание
не один зенитчик не спутает на экранах РЛС тихоходный турбовинтовой Ил и реактивный Ф-16, тем более, что у сирийцев все ПВО завязано в единую систему еще по советскому образцу, и назначение целей происходит из гл. пункта управления, который напрямую сопряжен с российскими ПВО, прикрывающим наши базы.
Тем более, что Ил-20 уже шел на посадку и произвел радиобмен с наземным аэродромным пунктом Управления Воздушного Движения, что полностью исключает даже малейшую возможность открытия по нему огня стационарными средствами ПВО Сирии
tvitov66 21 сентября 2018 | 15:55
vvietham: "тем более, что у сирийцев все ПВО завязано в единую систему еще по советскому образцу" - это когда было? Вы хоть гляньте кто сегодня управляет ВКС, которым подчиняется сирийское ПВО - бывшему танкисту, да не просто танкисту, а танкисту-журналисту ... зато ГЕНЕРАЛ!
В системе отрицательной селекции не может быть других результатов, ибо при ПУтинизме всё фальшивое: фальшивая демократия, фальшивый суд, фальшивый парламент, фальшивые выборы, фальшивые генералы (зачастую не имеющие даже высшего образования) ... соответственно и все управление войсками тоже фальшивое
gonduras_on_colima 21 сентября 2018 | 16:08
vvietham: Уймись, клоун в портянках, копипастер убогий.
"Советские образцы" показали себя в полной красе.
Одно совковое изделие середины 20-го века сбило другое.
Ты напоминаешь дешёвых совковых пропагандонов, которые рассказывали про миллионы тонн урожаев и надоев, а в магазинах нечего было купить поесть.
В последнее время не только путирашку в целом преследуют сплошные залёты, но и уровень вашей тролльчатни упал до дегенеративного.
Правильно делаете, не отстаёте от своей углеводородины.
sskazhenik 21 сентября 2018 | 16:09
vvietham: израиль не оправдывался, а привёз по- существу неоспоримые доказательства того, что сирийцы преднамеренно сбили российский самолёт для того, чтобы посеять раздор между Россией и Израилем. Путин это прекрассно понимает, поэтому и не обвиняет лично Израиль. Обвинить Сирию он тоже по понятным причинам не может.
n27hb3675k 21 сентября 2018 | 16:20
vvietham: Да ладно, сирийцы те еще долб...бы, на самом деле, как и египтяне, и всякие прочие арабы. С техникой они все не сильно дружат.
avp235 21 сентября 2018 | 15:50
vasyakirin:
С-200 принят на вооружение в 1969 году. Вот для целей 1969 года вероятность и была 99%. А теперь 2018 год и цели уже далеко не те. Вот Ил-20 самолет 1968 года, по нему и попали. Другими словами ракета 69-го и цель 68-го нашли друг друга.
tvitov66 21 сентября 2018 | 16:02
avp235: кстати, самолет типа F_16 спокойно уходит от ракеты С-200 вертикальным манёвром, если конечно пилот предупрежден с наземного радара о приближении ракеты
kindman_a 21 сентября 2018 | 15:41
"...было запущено более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство своей страны..."
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После пролета Матиаса Руста что-то подсказывает мне, что и у нас такое возможно. :-)))
vvietham 21 сентября 2018 | 15:55
kindman_a: что-то подсказывает мне, что и у нас такое возможно. :-)))
а что, в США другая кривизна земли?
вы посмотрите на учения авиации хунты :)
как они летают?
низенько, низенько
прячутся за кривизной земли, под радиогоризонт
ослы :)
в час "Ч" РФ поднимет в небо самолеты ДРЛО и ракетами С-300/400 будет сбивать самолеты хунты из под радиогоризонта
gonduras_on_colima 21 сентября 2018 | 16:17
vvietham: // в час "Ч" РФ поднимет в небо самолеты ДРЛО и ракетами С-300/400 будет сбивать самолеты хунты из под радиогоризонта //
Ага, не только из-под радиогоризонта, но и из-под радиоплинтуса и даже радиоканализации.
Dypaчок ватный, Совок на своё время действительно грозно выглядел, а развалился как гнилой арбуз.
Путирашка - жалкая пародия на Совок, так что не пыжься здесь со своими радиогоризонтами, а то ещё пукнешь от натуги.
И да, удило, летающий сарай Ил-20 и был таким "самолётом ДРЛО".
И шо это ему помогло - спросили бы в украинском городе Одесса?
irdo 21 сентября 2018 | 15:57
kindman_a:
После пролета Матиаса Руста что-то подсказывает мне, что и у нас такое возможно. :-)))
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Вы совковым путриотом в сердце выстрелили этим напоминанием позора.
meteor1908 21 сентября 2018 | 15:41
lyzv: фантастический КПД сирийских ПВО - это повод для заявки в книгу Гиннеса. Ну или хотя бы премию Дарвина...
tvitov66 21 сентября 2018 | 15:57
meteor1908: дык в той пластилиновой местности искривление Земли перекрывает искривление мозгов
zhrv 21 сентября 2018 | 15:41
lyzv: Они же не дураки, выдавать свои позиции во время налета израильской авиации - может и "ответка" прилететь!
Вот и устроили феерверк, когда уже безопасно было. А что 20 ракет, так не жалко - "Большой брат" еще поставит, бесплатно.
bugatti 21 сентября 2018 | 15:41
lyzv: мало того в этой заварухе участвовал с-400 и снова облажался. Видимо теперь его никто у нас покупать не буди и поэтому власть скрывает этот факт))
Хронометраж:
21:51 Залп подводных лодок по Латакии
21:53 Российская система ПВО в Хмеймиме и Тартусе начала противодействие
21:58 Первый залп С-400 из Хмеймима
22:06 Первый залп С-200 из Хомса по самолетам Израиля
22:10 Второй залп с подводных лодок
22:11 Ил-20M был поражен в районе Банияса
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
gvs 21 сентября 2018 | 15:37
Огонь вели сирийцы, но виноваты, как обычно, евреи ))))
sceptic47 21 сентября 2018 | 15:43
gvs: Хтоп сомневался...
irdo 21 сентября 2018 | 15:59
gvs:
Огонь вели сирийцы, но виноваты, как обычно, евреи ))))
================
Чтоб русское разрушить государство
- когда вокруг себя ни посмотри
- евреи в целях подлого коварства
Россию окружают изнутри.
И.Г.
shmuel63 21 сентября 2018 | 15:42
Су-24 – 1 шт.
Ка-52 – 1 шт.
Ми-28 – 2 шт.
Ми-24 – 4 шт.
Ми-8 – 1 шт.
Миг-29 – 1 шт.
Су-30 – 1 шт.
Су-35 – 1 шт.
Ан-26 – 1 шт.
Ту-154 – 1 шт.
Су-25 – 1 шт.
Ил-20 – 1 шт.
"Мы просто часть этих средств направляем туда для проведения операции в Сирии. Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", – заявил российский президент.
bugatti 21 сентября 2018 | 15:44
shmuel63: это список сбитой техники в Сирии. Гениальный Путин вснх переиграл))
kondrat_vlad 21 сентября 2018 | 15:42
Как и было подчеркнуто мной раньше, вчера и позавчера. Сирийские военные это особый вид военного. О их "храбрости" и "смекалке" ходят слухи уже давно. Они приходят как на работу в 8-9 утра, и уходят в 5-6 вечера. Они заняты своими шкурными делами большую часть своего времени, курят, выпивают, идут исполнять намаз, дерут своих жен между делом, эдакие махновцы сириского розлива.
Отдав С-200, грозное оружие в руки этих макак, МинОбороны знал что учится военному делу в Сирии не любят, тем паче думать головой не умеют. Им не то что С-200 нельзя было передавать, им кроме черенка от лопаты ничего нельзя было доверять, и то они бы покалечили друг друга палками.
Вот честно, не удивлюсь если они подорвут российский корабль или попадут в российскую базу в один день между намазами.
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 15:42
Евреи опять нагло врут!
Огонь не был "беспорядочным", он был как никогда точным!
Сирийские "военные" и лугандонские "шахтёры и механизаторы" - лучшие зенитчики в мире!
pavelgen Павел Гендельман 21 сентября 2018 | 15:42
Уважаемые господа! Я верю "израильской военщине" и не верю нашей! Почему? Если врут израильтяне, то они теряют "лицо" и репутацию! А если врут наши? Что они теряют? Самое страшное, что они могут потерять "кормушку", остального у них нет, да оно им и не надо!
С увжением,
Павел
danko_durka 21 сентября 2018 | 15:54
pavelgen: шляму сними клоун и бородкую козлинку сбрей.
a_111111 21 сентября 2018 | 15:55
pavelgen: Ну как же, а как самый известный случай вранья командующего ВВС Израиля ( кстати потом ставшего президентом) - обещал уничтожить авиацию арабов за сутки, а уничтожили за пару часов...
ss2020 21 сентября 2018 | 15:43
бедный, бедный, бедный ИЛ-20... мужики-лётчики из волгограда за всех огребли...и за воронеж и за того застенчивого ботоксного дедушку-малыша с умным холодильником!)
victoro 21 сентября 2018 | 15:44
Очень похоже на правду.
piter_ug 21 сентября 2018 | 15:48
Ну теперь конашенков, если он считает себя Офицером, может смело уходить в отставку.
ugas 21 сентября 2018 | 15:51
А какой толк предупреждать наших? Американцы вон заранее предупредили, а наши тут же ответили, как всегда: "Нас там нет". А сколько потом трупов вагнеровцев появилось, так никто и не узнает.
nikmart001 21 сентября 2018 | 15:52
Ну вообще то они ракеты пускали и для того, чтобы сбить планирующие бомбы, хотя три из них все же пропустили как сообщают в СМИ.
gregor 21 сентября 2018 | 15:56
А у меня сегодня кошка родила вчера котят .
Во что Израиль вытворяет .
buzukin1905 21 сентября 2018 | 16:07
Ну и нахрена они прилетели в Россию - штобы правду рассказать? Правду мы и так знаем. Идет операция наведения тени на плетень. Израилю верить - себя не уважать. Просто идет набор штрафных очков, Беня и его генералы зассали, вот и кинулись извиняться.
Израильтяне! Вас УЖЕ назначили виноватыми - больше некому, это же очевидно! Современные принципы разбирательства именно так и рекомендуют поступать в сложных ситуациях. Ну, мля, кому было выгодно сбивать российский самолет? Правильно! И вам, израильтянам, и вам, французишкам, отважным победителям черножопых, которые по сто машин в метрополии жгут за ночь. Но виноваты - вы. Поймали вас за высунутый хитрожопым способом из-за угла обрез. Коалиция сраная! Вам непременно устроят полный взимный пересрачинг - евреев и иранцами, турок с курдами, американцев со всеми компаньонами, особенно с турками, евреев с англичайниками. И кто-нибудь непременно захерачит по французским АЭС - ну совершенно случайно!
zollendorf 21 сентября 2018 | 16:08
Больше вообще не будут предупреждать. И нечего, потомственным попоруким дебилам объяснять что случилось. Пускай со своих супер-мега-ультра спутников снимают информацию. Они же себя космической сверх-державой мнят.
vlabumur 21 сентября 2018 | 16:10
«Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию — все равно толку нет»
Так говорил знаменитый златоусту Виктор Черномырдин.
cypher 21 сентября 2018 | 16:19
А почему инфа опять от Израиля, что они там привезли в Москву?
Где отчёт нашего МО о результатах встречи, где выводы?
Уж прошло поболее чем "одна минута", пора бы уж и пошевелиться!