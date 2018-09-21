Израильские военные представили данные о том, что причиной гибели Ил-20 над стал беспорядочный огонь сирийских ПВО

Израильские военные представили российским коллегам данные о том, что причиной гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. Об этом заявил источник в вооруженных силах Израиля. По его словам, было запущено более 20 ракет уже после того, как израильские истребители вернулись в воздушное пространство своей страны. Он добавил, что предупреждение Москве об авианалете на объекты в Сирии поступило значительно раньше, чем за минуту до начала.