Творческая команда серии фильмов «Ёлки» объявила о завершении проекта в киноформате
Творческая группа, работавшая над созданием серии новогодних фильмов «Ёлки», объявила о завершении проекта в киноформате, финальная часть популярной семейной комедии выйдет на экраны в конце декабря, сообщили ТАСС
Комментарии4
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viliv1 21 сентября 2018 | 15:08
Кто-же смотрит это г-но?
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 15:09
Да ещё такое поле непаханое для дальнейшего освоения денежек: и сериал нап несколько сезонов ещё не снят, и спектаклей не понаставлено, и тому подрбное..
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 15:30
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
compare 21 сентября 2018 | 15:58
не смотрел,нечего сказать..но почему-то,есть такое чувство,что это "кино" явно низкопробного поишиба...почему? а по-елкам...