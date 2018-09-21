Выставку художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам, могли отменить из-за проведенных ею ранее серии уличных акций
«О том, что выставка окончательно отменяется, стало понятно на днях, открытие которой должно было быть 15 сентября. А 14 сентября в пятницу, когда я вышла на улицу с акцией «Груз 300», появились сообщения о том, что выставку придется перенести. Возможно, отмена выставки связана с самой темой выставки и выходом на уличную акцию», — сказала она.
К.Ненашева добавила, что в данной ситуации куратор галерея Маргарита Осепян и директор Федор Павлов-Андреевич «пытались сделать все, чтобы эта выставка состоялась».
Выставка должна была пройти с 15 сентября до 7 октября. Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. 17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.
Комментарии6
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ivfn 21 сентября 2018 | 15:13
Подруга Толоконниковой. Короче пусська.
abuvgrobu 21 сентября 2018 | 15:14
Это существо из тусовки Толоконниковой давно должно находиться в психиатрической лечебнице. Пусть бы оно там собственным дерьмом стены палаты разрисовывает. Задолбали уже эти бездельники, эти "художники", не умеющие рисовать со своими акциями и перформансами..
ivfn 21 сентября 2018 | 15:26
abuvgrobu:
Это существо из тусовки Толоконниковой давно должно находиться в психиатрической лечебнице.//
Это точно!!!!!
staglla 21 сентября 2018 | 15:14
Не. Ну это нормально и вполне по протестантски: если бы просто провести выставку. то никто бы не оценил. А теперь это не просто выставка, а выставка "полузапрещенной" художницы! А это же совсем другой коленкор.
Это как с театром.док - сам по себе он так себе, и актеры играют неубедительно, но он позиционирует себя как полузапрещенный, и рукопожатная общественность и прочие простофили туда прутся, что бы прикоснуться к полузапретному плоду.
Нормальный коммерческий ход, эксплуатирующий веру еще с советских времен - раз запрещенное. то значит жутко интересное и стоящее.
Или тот же Алёша-Алексей те же приемы использует. Разрешат ему митинг на Сахарова, а нахрена ему разрешенный митинг то? Он попрется на Тверскую собирать бонусы, а за ним его миньоны - собирать шишки.
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:38
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
andy66 21 сентября 2018 | 15:49
художественная ценность работ художника зависит от того, проводит он уличные акции или нет? Как это по-чекистски! (((