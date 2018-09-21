Избиркомы Хакасии и Владимирской области отказались аккредитовать СМИ на второй тур выборов

Избиркомы Хакасии и Владимирской области отказались аккредитовать журналистов на второй тур выборов. Это произошло из-за нечеткой формулировки в законе о выборах. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.

«Просто порядок аккредитации, который принимался, видимо не подразумевал, что вторые туры вообще возможны. В порядке ЦИКа не очень четко прописан этот момент. С одной стороны говорится о дне голосования, с другой стороны говорится о выборах. И комиссия прикрывается тем, что выборы одни, а дни голосования разные. Сказали, что вы аккредитуетесь на выборы. А мы считаем, что должна быть аккредитация на каждый день голосования. Потому что аккредитация дает право присутствовать при подсчете голосов — это ключевой момент», — сказал он.

По словам В.Вайсенберга, во Владимирской области избирком отказал в аккредитации, так как день голосования был назначен на 23 сентября, а журналисты были аккредитованы на 9 число.

В.Вайсенберг добавил, что те же проблемы существуют и с аккредитацией наблюдателей.