Избиркомы Хакасии и Владимирской области отказались аккредитовать СМИ на второй тур выборов
Избиркомы Хакасии и Владимирской области отказались аккредитовать журналистов на второй тур выборов. Это произошло из-за нечеткой формулировки в законе о выборах. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.
«Просто порядок аккредитации, который принимался, видимо не подразумевал, что вторые туры вообще возможны. В порядке ЦИКа не очень четко прописан этот момент. С одной стороны говорится о дне голосования, с другой стороны говорится о выборах. И комиссия прикрывается тем, что выборы одни, а дни голосования разные. Сказали, что вы аккредитуетесь на выборы. А мы считаем, что должна быть аккредитация на каждый день голосования. Потому что аккредитация дает право присутствовать при подсчете голосов — это ключевой момент», — сказал он.
По словам В.Вайсенберга, во Владимирской области избирком отказал в аккредитации, так как день голосования был назначен на 23 сентября, а журналисты были аккредитованы на 9 число.
В.Вайсенберг добавил, что те же проблемы существуют и с аккредитацией наблюдателей.
Комментарии4
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luger_max_otto 21 сентября 2018 | 15:20
Какие журналисты? Какие независимые наблюдатели? Тут путинских кентов на губернаторские должности назначают, называя это выборами!
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 15:30
И правильно!
А то совсем распустились, панимаешь!
Здесь вам не Америка, здесь - Стабильность!
fantforbarbi 21 сентября 2018 | 15:36
Великий Царь Всея Руси ))) Путин ВВ. Ну решитесь уже на полную отмену всяких выборов,как не соотвествующих средневековому мышлению и образу действий. Зачем смущать навальнят и иже им прочим ??? На нет и Суда нет. Все ведь просто.
Да и введите уже Институт Сословий.А то больно нагло себя ведут холопы. Давно не чувствовали отзвук через задницу на печенке.....
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:38
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk