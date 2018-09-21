Объем валютных вкладов Сбербанка за месяц сократился на миллиард долларов
В кредитной организации утверждают, что ситуация под контролем.
Россияне по итогам августа забрали с депозитов Сбера $ 1.2 млрд. Объем валюты на счетах опустился до трехлетнего минимума, говорится в расчетах агентства Bloomberg на основе данных консалтинговой компании Frank RG и Банка России.
Отток средств может быть связан с опасениями населения, что США ограничат операции госбанка с долларами. Повлиять на ситуацию могли и слухи о возможной конвертации вкладов в рубли.
Как поясняют в самом Сбербанке, компания динамически управляет балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов. Отток или приток одного миллиарда долларов необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка, говорится в комментарии организации. Всего же за август физлица вывели из российской банковской системы полтора миллиарда долларов, отмечает finanz.ru.
Глава ЦБ Элвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор не рассматривает никаких мер по принудительной конвертации валютных вкладов в рубли из-за санкций.
Комментарии34
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danko1 21 сентября 2018 | 15:06
Скоро не только валютные вклады будут закрывать, но и рублевые, помня о вкладах до 91 г. и что потом Путин с ними сделал при высочайших ценах на нефть.
danko_durka 21 сентября 2018 | 15:10
danko1: старуха твои вклады заморожены? В маями? Нефть. При. С.
danko_durka 21 сентября 2018 | 15:17
danko1: бабка а ты помнишь что было до 41 г? В годы твоей юности?
bugatti 21 сентября 2018 | 15:32
danko_durka: ты в нее влюблен видимо?))) Просто она знала, что ты импотент умственный и физический)))
Ты лучше расскажи про своего папу какла))
danko_durka 21 сентября 2018 | 15:40
bugatti: ты внук бабки1?
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:48
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
compare 21 сентября 2018 | 15:27
danko_durka: хорошо тебе,у кого "вклад" всегда одного размера и поплняется и расходуется-ежедневно: кишечник-лучшее хранилище для скреповой пасты?
yulyatsikyyna 21 сентября 2018 | 15:39
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
alexander444 21 сентября 2018 | 15:36
danko1: а причем здесь Путин и вклады до 91-го года. Я отлично помню, как нас "прокинули" товарищи Ельцин, Чубайс, Гайдар, Немцов и т.д. Но у Вас виноват же Путин всегда, разве не так?
bugatti 21 сентября 2018 | 15:38
alexander444: а где в это время сидел Путин ,который тоже тебя прокинул? Он как раз и делал все чтобы эта система тебя прокинула. Лохи думают что Путин возник из вакуума))
orlov_a_v 21 сентября 2018 | 15:41
danko1: Ельцин с ними сделал, вы уже плохо помните )))
ladyirina 21 сентября 2018 | 16:13
danko1: Если не ошибаюсь, в 91-м Путин за Собчаком портфель носил.
ivar1964 21 сентября 2018 | 15:08
Если российская власть что-либо отрицает, то есть повод задуматься.
kottigr1 21 сентября 2018 | 15:13
ivar1964: Неужели в РФ остались ещё идиоты, доверяющие свои сбережения государству !?.. Жизнь ничему их не учит...
danko1 21 сентября 2018 | 15:21
kottigr1: Частным банкам тоже доверять нельзя.
Их в любой день обанкротить могут.
kondrat_vlad 21 сентября 2018 | 15:33
kottigr1:Ржунимагу, такое впечатление что людей за дураков считают.
"миллиард туда - миллиард сюда" - В Сбербанке видимо крыша течет. За такие дела сажать нужно.
drgonish 21 сентября 2018 | 15:39
kottigr1:
{Неужели в РФ остались ещё идиоты, доверяющие свои сбережения государству !?.]
:)) Немцы вон тоже думали, что они умнее всех и хранили деньги в швейцарских банках. А потом в Швейцарии рассекретили счета и сдали немецких вкладчиков с потрохами. Оказалось, что там большинство хранят деньги, с которых не были уплачены налоги. Так, немецким будущим и состоявшимся пенсионерам пришлось заплатить все налоги, плюс заплатить конские штрафы. Т.е. граждане распрощались с львиной долей всех своих накоплений. Удачно так вложились в негосударственные банки.
Лохов кидают всегда и везде. Лох должен страдать.
orlov_a_v 21 сентября 2018 | 15:43
kottigr1: в шумерии больше 100 долларов в месяц не заберут из банков. потому что больше нету.)))
nikolashin2017 21 сентября 2018 | 15:36
ivar1964: в стране,где все наоборот,
ворует власть и нагло врет...
irdo 21 сентября 2018 | 16:11
Сказано же Медведевым, что "надо потерпеть".
Терпилы все поняли правильно, сказав "есть" и побежали спасать заначки.
vasya_von_smetankin 21 сентября 2018 | 15:09
Люди просто не верят в доллар, поэтому не хотят подвергать родной Сбербанк долларовой опасности, а берут все риски на себя.
Люди - они патриоты!
jsullen 21 сентября 2018 | 15:32
vasya_von_smetankin: Потому что лучший способ сбережения денег - стеклянная банка.
sab171 21 сентября 2018 | 15:11
всего полтора, снежный ком только начинает медленно, далее будем смотреть
ss2020 21 сентября 2018 | 15:11
обязательно будет принудительная конвертация валютных вкладов в рубли! ОБЯЗАТЕЛЬНО, но по прорывным причинам!)))
condor00 21 сентября 2018 | 15:16
Каковыми бы не были зигзаги системы с петлёй на своей шее - это агония с известным финалом. Доподлинно неизвестно только время крушения. Да и нет надобности в прогнозах; это время необходимо посвятить своему становлению.
staglla 21 сентября 2018 | 15:18
Ох уж эти обнищавшие россияне...
compare 21 сентября 2018 | 15:30
staglla: а что,нет? на всю страну сумма,которая имеется у всех,"уважающих" себя друзей сакральности,причем у каждого в отдельности..
niknik 21 сентября 2018 | 15:19
Конечно, под контролем. Они ваши деньги себе забрали и контролируют! )))
ss2020 21 сентября 2018 | 15:27
умный холодильник способен на многое!)))
neyexo 21 сентября 2018 | 15:27
//Как поясняют в самом Сбербанке, компания динамически управляет балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов. //
Это не отвечает на вопрос есть деньги или нет
dmitriy_radchenko 21 сентября 2018 | 15:39
Отток или приток одного миллиарда долларов необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса россиян.
svoi216 21 сентября 2018 | 15:48
Назревает грандиозный шухер вот народец и засуетился.
dedctolet 21 сентября 2018 | 16:06
Ушлый стал народец.Уже и доллары не доверяет Сбербанку. Чует приближение конца очередной комедии
tunis 21 сентября 2018 | 16:13
Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера!! ©