Объем валютных вкладов Сбербанка за месяц сократился на миллиард долларов

В кредитной организации утверждают, что ситуация под контролем.

Россияне по итогам августа забрали с депозитов Сбера $ 1.2 млрд. Объем валюты на счетах опустился до трехлетнего минимума, говорится в расчетах агентства Bloomberg на основе данных консалтинговой компании Frank RG и Банка России.

Отток средств может быть связан с опасениями населения, что США ограничат операции госбанка с долларами. Повлиять на ситуацию могли и слухи о возможной конвертации вкладов в рубли.

Как поясняют в самом Сбербанке, компания динамически управляет балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов. Отток или приток одного миллиарда долларов необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка, говорится в комментарии организации. Всего же за август физлица вывели из российской банковской системы полтора миллиарда долларов, отмечает finanz.ru.

Глава ЦБ Элвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор не рассматривает никаких мер по принудительной конвертации валютных вкладов в рубли из-за санкций.