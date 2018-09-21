Ростех планирует с 2020-го года начать производство «умных» холодильников
В сообщении компании отмечается, что устройство сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах. В ближайшие месяцы модель должна выйти на испытание.
Комментарии10
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kryimzdick 21 сентября 2018 | 14:38
Умные холодильники начнут ходить на митинги и требовать смены власти. Нельзя нам умных.
traxau_okurka 21 сентября 2018 | 14:39
kryimzdick: Ох, попилят верные путинцы)))))) Оооох, попиляяяят))))
pro_hanov 21 сентября 2018 | 14:42
kryimzdick: Умный холодильник сможет противостоять глупому, но крикливому зомбоящику. Откроешь дверцу такого холодильника, а он тебе: «Хозяин, продукты - дрянь, сыр ненастоящий, цены заоблачные, ближайших супермаркет с нормальными продуктами в Хельсинки». А ты его хрясь по процессору, чтобы не выступал, вражина. Налил себе водки, закусил огурцом с грядки, и пошёл слушать Соловьёва про как там у хохлов.
kryimzdick 21 сентября 2018 | 14:46
pro_hanov: Ну почему ближайший супермаркет с нормальными продуктами в Хельсинки? В Орше тоже неплохо или в Нарве, или в Харькове. Сейчас не 1980 год, как было в анекдоте, спрашивают два иностранца на Олимпиаде милиционера, где ближайший стриптиз. Вот то было в Хельсинки.
ruthenocene 21 сентября 2018 | 14:40
Интересно, почему у нас все новости, касающиеся технологий, в будущем времени?:)
seryj_wolk 21 сентября 2018 | 14:41
Свежо предание, а верится с трудом. Кривые ручки и тупые головки сами на такое неспособны. Они могут только скопировать западное. Да и цена будет наверняка неподъёмной.
eduard1958 21 сентября 2018 | 14:44
Если холодильник действительно умный,то он не примет санкционные продукты и еще позвонит в ФСБ.
pilot_ii 21 сентября 2018 | 14:45
eduard1958:
и в налоговую
jetsam 21 сентября 2018 | 14:46
легко:
открываешь дверь умного холодильника - там голяк,
но голосом путина "вот видите - хохлы съели все продукты,
пиндосы выпили все напитки, евреи сожрали весь кефир,
но ваш вошьдь на посту и поднимает ваш холодильник с колен!
помогите ему - перечислите ваш заработок в фонд кооператива Озеро"
pilot_ii 21 сентября 2018 | 14:47
я так понял обычный холодильник сильно противоречит телевизору, да?