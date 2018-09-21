В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений. В сообщении агентства Bloomberg это связывают с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести новые американские санкции. В целом, объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года, — отмечает издание, — снизился на 10% и достиг трехлетнего минимума.
В середине сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что если США запретят российским госбанкам расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с депозитов после конвертации в другую валюту.
Комментарии9
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traxau_okurka 21 сентября 2018 | 14:37
Что на это скажут портянки и ватники?)))) Опять фюрер не виноват?)))
tvitov66 21 сентября 2018 | 14:46
traxau_okurka: зачем нам пенсии при живом вошьде?
bugatti 21 сентября 2018 | 14:37
А коррумпированная власть уверяла, что в России не возможен дефолт..АХАХАХ))
Отказ от своих обязательств государством и есть дефолт...
kryimzdick 21 сентября 2018 | 14:39
Поскорее бы пенсионерам по рогам дали. Может че поймут
post_v 21 сентября 2018 | 14:41
судья Хахалева останется без пенсии?
Сергей Кириенко останется без пенсии?
«Есть Путин — есть Россия. Нет Путина – нет России»
(спикер Володин, который тоже останется без пенсии)
jetsam 21 сентября 2018 | 14:41
надо же...
а на военные макароны и игры в солдадиков - триллионы и триллиарды находятся в момент...
и вротенбергам с дерибсасками - тоже в момент...
как-то странно работает кооператив озеро.
пущай ралдугин продаст пару срипок и пенсионный фонд на пару лет наполнится...
tunis 21 сентября 2018 | 14:45
Очень правильно.
Русский мир строг, но справедлив.
Будущих пенсионеров обокрали, а нынешние чем хуже? У этих вообще надо пенцыи отобрать: у них пенсионный возраст по-старому, им и так повезло.
polsan 21 сентября 2018 | 14:47
А вчера была хорошая новость что бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. И это за счёт отмены пенсий ?! )) Бедные сарики!
Новые люди должны появиться! Работа над этим уже идет.
У нас будет лучше, невзирая на то что становится все хуже. Опять наше сегодня не дает никаких надежд. Только – завтра . Только соединив прошлое с будущим и вычеркнув к чертовой матери настоящее , можно снова жить и работать. Опять на энтузиазме и снова без зарплаты! Связать деньги населения, а потом и их самих, и развязать, когда наступит миг, отделяющий будущее от настоящего… Это где-то… Неважно!
У нас будет лучше! Мы будем жить очень хорошо! Даже если для этого нам опять придется снова извести миллионов где-то… Неважно!
Связать их деньги, вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом – наоборот. Ничего-ничего! Рынок даст себя знать.
Жванецкий
eduard1958 21 сентября 2018 | 14:47
Правильное решение. Пенсионная реформа расколола общество.А если нет пенсии,то нет и раскола.Граждане довольные расходятся по домам.