В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы

Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений. В сообщении агентства Bloomberg это связывают с опасениями россиян, что против госбанков могут ввести новые американские санкции. В целом, объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года, — отмечает издание, — снизился на 10% и достиг трехлетнего минимума.

В середине сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что если США запретят российским госбанкам расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с депозитов после конвертации в другую валюту.