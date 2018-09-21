Более половины россиян не слышали об итогах выборов 9 сентября
Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Знают о результатах этих выборов 43% опрошенных. На вопрос о том, какие выборы проходили в их регионе и проходили ли они вообще, не смог ответить каждый четвертый респондент.
Комментарии1
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piterrr 21 сентября 2018 | 14:40
Да зачем им что-то там слышать?...Их грабит шваль гэбистская, их держат за насекомых, они копошатся в своём дерьме, его же и жрут и им больше ничего в их существовании не нужно!