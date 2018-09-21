Избиркомы Хакассии и Владимирской области не аккредитуют журналистов на второй тур выборов, — движение «Голос»
Оно получило решение по двум медиа – «Молния» и 7х7. Чиновники считают, что сроки аккредитации прошли, и нужно было подавать заявку перед первым туром.
Комментарии2
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luger_max_otto 21 сентября 2018 | 14:44
Какие журналисты? Какие наблюдатели? Тут партии воров и мошенников не дают воровать!
merelymy 21 сентября 2018 | 14:45
Аккредитив, аккредитив - кака така аккредитив?