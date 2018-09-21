В деле о пытках в ярославской колонии появилось еще четверо потерпевших

Как сообщила Коммерсанту адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, речь идет об Артуре Гукасяна и Степане Нуждине, а также еще двух заключенных по фамилиям Николаев и Тарновский. Их имена правозащитникам неизвестны. Пытки в отношении заключенных расследуются по шести уголовным делам, все они объединены в одно производство, — добавила Бирюкова.

Первое дело о пытках в ярославской колонии ИК-1 было возбуждено в июле после того, как Новая газета опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии избивают заключенного Евгения Макарова.