Политическое насилие в России растет с каждым годом
Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы Агора. По словам автора доклада Дмитрия Колбасина, насилие стало нормой.
Как отметил Колбасин, активисты, столкнувшиеся с насилием, нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам.
Комментарии7
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ed10075 21 сентября 2018 | 14:19
Секрет Полишинеля. Именно для этого создана Росгвардия, - войсковое формирование для подавления митингов и демонстраций, изобретены специальные машины для подавления протестов, типа "Стена" и "Каратель". А суды, те просто работают в режиме нон-стоп, "выпекая" как блины заведомо незаконные карательные решения. Клептократия защищает награбленное.
good_sky 21 сентября 2018 | 14:30
Я бы все эти наши либеральные рожи
Утопил, посадив их в один мешок из рогожи
Рельс стальной прицепил как грузило
Чтобы это всё .овно никогда уже всплыло.
pontifig 21 сентября 2018 | 14:34
good_sky: никогда не пишите стихи
kottigr1 21 сентября 2018 | 14:24
В темнице там Россия тужит,
А дядя Степа ворам служит;
Народа толпы с нищенской сумой
Идут, бредут сами собой;
Сексот с Лубянки всё над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
parasuk_ 21 сентября 2018 | 14:31
Крепкая палка в умелых руках способствует превращению мозгожопого навальненка в человека :)
yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:35
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
delovoy_podolsk 21 сентября 2018 | 14:40
Политическое насилие усилилось? Оно всегда было в России. Оно не усилилось, это оно в 90-х ослабело, а сейчас вернулось на свой средний показатель. Может дойти до уровня СССР и ещё выше. А в царское время, разве не под прекрытием православной религией достигалось это насилие? Сколько иноверцев вынуждено было "креститься", чтобы приезжать жить и вести дела в Московии? Еврейско-польские исторические мучения говорят сами за себя. Россия - это тюрьма народов была, есть и будет ещё достаточно долго, не менее 15 лет вперёд...