Одну из участниц митинга 9 сентября в Екатеринбурге арестовали на 15 суток, несмотря на тяжелое заболевание

Она страдает эпилепсией. Общественники и юристы надеются обжаловать решение суда.

Ирина Норман страдает от эпилепсии и под арестом ее здоровье могло значительно ухудшится. Судье говорили об этом, а обвинение не возражало, чтобы Норман оштрафовали. Но судья отправила ее под арест на 15 суток за участие в несанкционированной акции 9 сентября. В борьбу за свободу активистки включились не только друзья, но и общественность — под письмом в ее защиту, в частности, подписался бывший мэр города Евгений Ройзман. Обжаловать решение об аресте не удалось и половину срока Норман все же отсидела. Но сегодня защита смогла убедить суд отменить арест по состоянию здоровья. Сейчас Норман уже на свободе. По ее словам, она хотела бы продолжать активно выражать свою позицию, но предварительно проконсультируется с юристами.

По словам Ирины Норман, она намерена вернуться к работе и учебе.

На акции протеста против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге 9 сентября задержали 183 человека. Акция не была согласована.