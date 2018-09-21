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14:09, 21 сентября 2018

Одну из участниц митинга 9 сентября в Екатеринбурге арестовали на 15 суток, несмотря на тяжелое заболевание

Она страдает эпилепсией. Общественники и юристы надеются обжаловать решение суда.
Ирина Норман страдает от эпилепсии и под арестом ее здоровье могло значительно ухудшится. Судье говорили об этом, а обвинение не возражало, чтобы Норман оштрафовали. Но судья отправила ее под арест на 15 суток за участие в несанкционированной акции 9 сентября. В борьбу за свободу активистки включились не только друзья, но и общественность  — под письмом в ее защиту, в частности, подписался бывший мэр города Евгений Ройзман. Обжаловать решение об аресте не удалось и половину срока Норман все же отсидела. Но сегодня защита смогла убедить суд отменить арест по состоянию здоровья. Сейчас Норман уже на свободе. По ее словам, она хотела бы продолжать активно выражать свою позицию, но предварительно проконсультируется с юристами.
По словам Ирины Норман, она намерена вернуться к работе и учебе.
На акции протеста против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге 9 сентября задержали 183 человека. Акция не была согласована.

Комментарии

6

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mbh_vor__n1 21 сентября 2018 | 14:21

Сисян! Может хватит в миньоны зачислять больных головой людей??? А?

blinorozhiy_chmo 21 сентября 2018 | 14:23

Сисян, выдай уже 10 000 евро, не жопься.

nersesov 21 сентября 2018 | 14:33

на митинги надо только со справкой о здоровье пущать

ivfn 21 сентября 2018 | 14:34

Странные революционеры. Митинговать силы есть ,как что не так то понос ,то золотуха ,то эпилепсия

yulyatsikyna 21 сентября 2018 | 14:35

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

andreyoo 21 сентября 2018 | 14:38

Кстати, Марочка багдасарова тоже эпилепсией страдать стала когда ее к принудработам присудили. И резко перестала когда права отобрали.
Может ГИБДД проверит, есть ли у пациентки права?

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